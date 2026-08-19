Αθλητικά

Παναθηναϊκός: Πάλμερ Μπράουν αντί Ζαρουρί στη λίστα για Χράντετς Κράλοβε

Αλλαγή στην ευρωπαϊκή λίστα του τριφυλλιού πριν τα παιχνίδια με τους Τσέχους
Ο Πάλμερ Μπράουν με τη φανέλα του Παναθηναϊκού
ΜΑΡΚΟΣ ΧΟΥΖΟΥΡΗΣ / EUROKINISSI
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Ο Παναθηναϊκός προχώρησε σε μία αλλαγή της τελευταίας στιγμής στην ευρωπαϊκή λίστα του για τα παιχνίδια των πλέι οφ του Conference League με τη Χράντετς Κράλοβε.

Στη διάθεση του Τζέικομπ Νίστρουπ βρίσκεται πλέον ο Έρικ Πάλμερ-Μπράουν, ενώ εκτός λίστας τέθηκε ο Άνας Ζαρουρί.

Η ευρωπαϊκή λίστα του Παναθηναϊκού για τις αναμετρήσεις με τη Χράντετς Κράλοβε

Λίστα Α: Πένια, Κότσαρης, Τσάβες, Καλάμπρια, Κάτρης, Τσιριβέγια, Τουμπά, Ντε Φράι, Τεττέη, Γιάγκουσιτς, Ντέσερς, Αντίνο, Πάλμερ-Μπράουν, Τσέριν, Κοντούρης, Τσάπρας, Ταμπόρδα, Καμαρά, Πελίστρι, Κυριόπουλος, Φαν Ντρόνγκελεν, Ραστόντερ, Κυριακόπουλος, Γκαρσία.

Λίστα Β: Μπινιάρης, Λάβδας, Γείτονας.

Παράλληλα, το τριφύλλι ανακοίνωσε και την αποστολή του για το πρώτο παιχνίδι με τους Τσέχους στο ΟΑΚΑ (20/08, 21:30).

Η αποστολή του Παναθηναϊκού για το ματς με τη Χράντετς Κράλοβε στο ΟΑΚΑ

Πένια, Κότσαρης, Τσάβες, Κάτρης, Τσιριβέγια, Τουμπά, Ντε Φράι, Τεττέη, Γιάγκουσιτς, Ντέσερς, Αντίνο, Πάλμερ-Μπράουν, Τσέριν, Κοντούρης, Τσάπρας, Ταμπόρδα, Καμαρά, Πελίστρι, Μπινιάρης, Φαν Ντρόνγκελεν, Ραστόντερ, Κυριακόπουλος, Γκαρσία.

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