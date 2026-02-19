Παναθηναϊκός – Πανιώνιος 3-1: Πρώτο μεγάλο βήμα πρόκρισης στον τελικό του Challenge Cup στο βόλεϊ γυναικών

Το πρώτο βήμα πρόκρισης στον τελικό του Challenge Cup έκανε ο Παναθηναϊκός. Η ομάδα βόλεϊ γυναικών του τριφυλλιού επικράτησε του Πανιωνίου με 3-1 σετ στο κλειστό του Μετς και μπορεί να προκριθεί στον τελικό ακόμα και αν χάσει στη ρεβάνς από την ομάδα της Νέας Σμύρνης.

Συγκεκριμένα, ο Παναθηναϊκός θέλει είτε να νικήσει, είτε να χάσει στη Νέα Σμύρνη με 3-2. Αν ο Πανιώνιος κερδίσει με 3-0 ή 3-1 θα έχουμε τότε χρυσό σετ, το οποίο θα κρίνει την πρόκριση στον τελικό του Challenge Cup.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η ρεβάνς είναι προγραμματισμένη για την ερχόμενη Τετάρτη (25/02, 19:00), με τον Παναθηναϊκό να είναι μία ανάσα από την επιστροφή στο τελικό του Challenge Cup μετά από 17 χρόνια.

Ο αγώνας

Στο πρώτο σετ οι δύο ομάδες πήγαιναν πόντο-πόντο μέχρι το σημείο όπου οι «πράσινες» πήραν ένα προβάδισμα τριών πόντων με σερί επιθέσεις απ’ τις Μπένετ και Λαμπκόφσκα (9-6).

Ο Πανιώνιος ισοφάρισε σε 9-9 μετά από λάθος της Σάμανταν, όμως ο Παναθηναϊκός «απάντησε» με νέο σερί 4-0 εκμεταλλευόμενος τα λάθη της ομάδας του Ντράγκαν Νέσιτς. Οι «κυανέρυθρες» ενεργοποίησαν το μπλοκ τους και ισοφάρισαν ξανά σε 14-14 με τη Νομικού, όπου κάπου εκεί πήρε ξανά… μπροστά ο Παναθηναϊκός που ανέβασε το σκορ στο 18-14 με πρωταγωνίστριες τις Γουάιτ, Μπένετ και Παπαγεωργίου. Οι «πράσινες» συνέχισαν στο ίδιο τέμπο στην επίθεσή τους κι έκλεισαν εντέλει υπέρ τους το σετ με 25-18 από επίθεση της Λαμπκόφσκα.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Το δεύτερο σετ ήταν… συγκλονιστικό. Μετά το 6-6 ο Πανιώνιος άρχισε να χτίζει σερί και πήγε τη διαφορά στο +6 (11-17). Ο Παναθηναϊκός όχι μόνο «επέστρεψε», αλλά πήρε και προβάδισμα με τρομερό σερί 6-0 (24-20), όμως ο Πανιώνιος όχι μόνο «έσβησε» τα σετ-μπολ των «πράσινων», αλλά ισοφάρισε και πέρασε μπροστά, καθαρίζοντας εντέλει το σετ με 29-27 για το 1-1 της ομάδας της Ν. Σμύρνης.

Τρομερή μάχη έγινε και στο τρίτο σετ, όπου το αρχικό προβάδισμα του Πανιωνίου (1-4, 2-5) εξανεμίστηκε γρήγορα χάρις στις επιθέσεις της Παπαγεωργίου ου ισοφάρισε σε 5-5. Ακολούθησαν σερί «ράλι» από τις δύο ομάδες που ήταν συνεχώς… χέρι-χέρι ως το 12-12. Εκεί η Γουάιτ άρχισε να παίρνει πάνω της την κατάσταση, ενώ προσέφερε πολύτιμες λύσεις και η Λαμπκόφσκα για τον Παναθηναϊκό που πήγε το σκορ στο 22-16 από επίθεση της Σάμανταν. Ο Πανιώνιος έκανε μία δυνατή προσπάθεια στο φινάλε του σετ και μείωσε σε 24-22 με δύο πόντους της Ατανασίγεβιτς, όμως Η Μπένετ «τελείωσε» τη δουλειά για τις «πράσινες» κάνοντας το 25-22 και το 2-1 στα σετ.

Στο τέταρτο σετ ο Παναθηναϊκός κυριάρχησε πλήρως και μετά το 9-8, έφερε την κατάσταση στα δικά του χέρια. Με σερί πόντους και μπλοκ απ’ την Μπένετ και την Παπαγεωργίου, οι «πράσινες» έφτασαν στο 18-10 και «τελείωσαν» το σετ και το ματς με 25-18, χάρις στην επίθεση της Σάμανταν.

Τα σετ: 25-18, 27-29, 25-22, 25-18.