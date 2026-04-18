Παναθηναϊκός – ΠΑΟΚ 3-1: Άνετη νίκη και πρώτο «πράσινο» βήμα τίτλου στη Volley League

Ο Παναθηναϊκός είχε εύκολο έργο στον πρώτο τελικό της Volley League και νίκησε με 3-1 σετ (25-22, 25-15, 33-35, 25-16) τον ΠΑΟΚ, κάνοντας το 1-0 στη σειρά των “μαχών” για την κατάκτηση του τίτλου στο βόλεϊ ανδρών.

Με καλύτερη απόδοση στη μεγαλύτερη διάρκεια του αγώνα και παρότι έχασε συνεχόμενα ματς πόιντ στο τρίτο σετ, ο Παναθηναϊκός δεν απειλήθηκε ουσιαστικά από τον ΠΑΟΚ και έφθασε άνετα στο θετικό αποτέλεσμα, στον πρώτο τελικό της Volley League.

Οι “πράσινοι” επιβεβαίωσαν έτσι τον τίτλο του φαβορί στη σειρά των τελικών με τους Θεσσαλονικείς και θα πάνε πλέον στην Πυλαία για ένα διπλό που θα τους φέρει “αγκαλιά” με το νταμπλ στο βόλεϊ ανδρών. Να φέρει ξανά στα ίσια τη “μάχη” του τίτλου, θα προσπαθεί από την πλευρά του ο ΠΑΟΚ, στο δεύτερο ματς, στην έδρα του, το οποίο και είναι προγραμματισμένο για τις 26 Απριλίου, στις 18:30.

