Παναθηναϊκός – Παρί: Με Κέντρικ Ναν η 12άδα του «τριφυλλιού» στο ματς της Euroleague

Ξεπέρασε την ίωση ο Ναν και θα παίξει κόντρα στην Παρί
Ο Κέντρικ Ναν
Ο Κέντρικ Ναν σε αγώνα του Παναθηναϊκού / ΜΑΡΚΟΣ ΧΟΥΖΟΥΡΗΣ / EUROKINISSI

Ο Παναθηναϊκός θα αντιμετωπίσει σε λίγη ώρα (26/02/26, 21:45, Live από το Newsit.gr) την Παρί στο Telekom Center Athens, για την 29η αγωνιστική της Euroleague, με τον Κέντρικ Ναν να βρίσκεται τελικά στη 12άδα του αγώνα.

Παρότι ταλαιπωρήθηκε από ίωση τις προηγούμενες ημέρες, ο Κέντρικ Ναν κατάφερε να ξεπεράσει το πρόβλημά του και να τεθεί στη διάθεση του Εργκίν Αταμάν για το Παναθηναϊκός – Παρί στη Euroleague.

Στη 12άδα του “τριφυλλιού” βρίσκεται δε για πρώτη φορά φέτος στη Euroleague, το νέο μετεγγραφικό απόκτημα της ομάδας και MVP στον πρόσφατο τελικό του Κυπέλλου Ελλάδας, ο Νάιτζελ Χέιζ Ντέιβις.

Η 12άδα του Παναθηναϊκού: Σορτς, Καλαϊτζάκης, Όσμαν, Χολμς, Σλούκας, Χέιζ-Ντέιβις, Ρογκαβόπουλος, Γκραντ, Ναν, Φαρίντ, Ερνανγκόμεθ, Μήτογλου.

