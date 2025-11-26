Παναθηναϊκός – Παρτίζαν ανάλυση: Ο διαστημικός Κέντρικ Ναν, ο ηγέτης Κώστας Σλούκας και το απίθανο 25-0

Ο Παναθηναϊκός βρίσκεται σε εξαιρετικό φεγγάρι, συνεχίζοντας την αντεπίθεση που ξεκίνησε στην Euroleague μετά τη συντριβή από τον Ερυθρό Αστέρα στο Βελιγράδι.

Με νέα σαρωτική εμφάνιση, ο Παναθηναϊκός διέλυσε την Παρτίζαν με 91-69, πανηγύρισε την τέταρτη σερί νίκη του στην Euroleague και ανέβηκε στην κορυφή της βαθμολογίας με ρεκόρ 9-4.

Η νίκη του Παναθηναϊκού επί της Παρτίζαν ήρθε με τον ίδιο ακριβώς τρόπο που οι πράσινοι συνέτριψαν και την Dubai BC στο Telekom Center. Η ομάδα του Εργκίν Αταμάν ξεκίνησε πολύ χαλαρά στην άμυνα και όταν αποφάσισε να σοβαρευτεί, εξαφάνισε τους Σέρβους από το παρκέ στο δεύτερο ημίχρονο, φτάνοντας δια περιπάτου στην τελική επικράτηση.

Το ασύλληπτο 25-0

Ο Παναθηναϊκός, όσο ήταν χαλαρός, έδινε πολλά δικαιώματα στην Παρτίζαν, η οποία διεκδικούσε με αξιώσεις τη νίκη μέχρι μέχρι το 24′ (52-50).

Με τη διαφορά στο καλάθι, η ομάδα του Εργκίν Αταμάν αποφάσισε και πάλι, όπως και στο παιχνίδι με την Dubai BC, να πατήσει τέρμα το γκάζι στο τρίτο δεκάλεπτο.

Οι πράσινοι έσφιξαν την άμυνα τους, βρήκαν σκορ με την εκτελεστική δεινότητα του Κέντρικ Ναν και τη δημιουργία του Κώστα Σλούκα, και έτρεξαν ένα αδιανόητο σερί 25-0, μετατρέποντας μέσα σε 7 λεπτά το 52-50 σε 77-50.

Ο Κέντρικ Ναν κάνει… παπάδες με καθαρό μυαλό

Όταν ο Κέντρικ Ναν δεν εκβιάζει προσπάθειες και αφήνει το παιχνίδι να έρθει σ’ αυτόν από μόνο του, είναι ο καλύτερος παίκτης της Euroleague.

Ο Αμερικανός γκαρντ έκανε μία ώριμη εμφάνιση κόντρα στην Παρτίζαν, αγγίζοντας το ρεκόρ του (43) στους βαθμούς αξιολόγησης. Συγκέντρωσε 39 με 26 πόντους (9/12 βολές, 4/5 δίποντα και 3/4 τρίποντα), ενώ είχε ακόμα 7 ριμπάουντ (ισοφάριση ρεκόρ καριέρας) και 4 ασίστ.

Kώστας Σλούκας, πιο έφηβος από ποτέ

Ο 35χρονος Κώστας Σλούκας βρίσκεται σε τρομερή κατάσταση, πραγματοποιώντας καλύτερες εμφανίσεις και απ’ αυτές της πρώτης του χρονιάς με τον Παναθηναϊκό.

Ο κορυφαίος Έλληνας γκαρντ διαβάζει απίστευτα το παιχνίδι, οργανώνει αρμονικά την ομάδα του και κάθε φορά που είναι στο παρκέ, ο Παναθηναϊκός πετάει… φωτιές.

Κόντρα στην Παρτίζαν, ο Κώστας Σλούκας είχε 7 πόντους με 2/2 βολές, 1/1 δίποντο και 1/2 τρίποντα, μοίρασε 10 ασίστ (!), ενώ είχε ακόμα 3 ριμπάουντ και 2 κλεψίματα.

Ενισχυμένος κόντρα στη Βαλένθια

Ο Παναθηναϊκός θα έχει την ευκαιρία να ξεκουραστεί για λίγες ημέρες, μιας και η 14η αγωνιστική της Euroleague θα διεξαχθεί σε 10 μέρες λόγω της διακοπής για τις εθνικές ομάδες.

Οι πράσινοι έχουν ακόμα μία εντός έδρας δοκιμασία κόντρα στη Βαλένθια και θα έχουν την ευκαιρία για μία πέμπτη σερί νίκη που θα τους εδραιώσει στην κορυφή της βαθμολογίας.

Η ομάδα του Εργκίν Αταμάν αναμένεται να παραταχθεί, μάλιστα, ενισχυμένη κόντρα στους Ισπανούς, καθώς όπως όλα δείχνουν επιστρέφουν στη δράση οι Όσμαν, Γιούρτσεβεν και Χολμς.

Αυτό σημαίνει ότι ο Παναθηναϊκός θα είναι πάνοπλος, με εξαίρεση, φυσικά, την απουσία του Ματίας Λεσόρ.