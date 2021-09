Στο… πόδι σηκώθηκε το ΟΑΚΑ για τον Ζέλικο Ομπράντοβιτς, χαρίζοντάς του ένα παρατεταμένο standing ovation πριν το τζάμπολ της αναμέτρησης του Παναθηναϊκού με την Παρτιζάν Βελιγραδίου για τουρνουά «Παύλος Γιαννακόπουλος».

Ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς επέστρεψε ξανά ως αντίπαλος στο ΟΑΚΑ, αυτή τη φορά ως προπονητής της Παρτιζάν Βελιγραδίου για τουρνουά «Παύλος Γιαννακόπουλος» και γνώρισε την απόλυτη αποθέωση από τους οπαδούς του Παναθηναϊκού που βρίσκονται στις κερκίδες του γηπέδου, με τον ίδιο να χαμογελά και να ανταποδίδει.

Zeljko Obradovic gets a standing ovation from Panathinaikos fans at OAKA, during the #PavlosGiannakopoulosTournament. #paobc #Partizan pic.twitter.com/PMfZI2Zn6i