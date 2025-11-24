Παναθηναϊκός – Παρτιζάν: Οι διαιτητές του αγώνα της 13ης αγωνιστικής της Euroleague

Ο Παναθηναϊκός θα υποδεχθεί την Παρτιζάν στο Telecom Center Athens, για τη 13η αγωνιστική της Euroleague και η διοργανώτρια αρχή ανακοίνωσε τους διαιτητές της αναμέτρησης.

Η Euroleague όρισε τους Ρόμπερ Λοτερμόζερ (Γερμανία), Όλεγκς Λάτισεβς (Λετονία) και Αλμπέρτο Μπαένα (Ισπανία), ως διαιτητές για το Παναθηναϊκός – Παρτιζάν, το οποίο και είναι προγραμματισμένο για την Τρίτη, 24 Νοεμβρίου 2025, στις 21:15.

Ο Παναθηναϊκός θα ψάξει την 4η σερί νίκη του κόντρα στην ομάδα του Ζέλικο Ομπράντοβιτς, ώστε να βρεθεί ακόμη πιο κοντά στην κορυφή της κατάταξης στη Euroleague.