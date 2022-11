Ο Παναγιώτης Καλαϊτζάκης ευστόχησε σ’ ένα απίθανο τρίποντο από την μία μπασκέτα στην άλλη στην εκπνοή της πρώτης περιόδου του αγώνα του Παναθηναϊκού με την Παρτιζάν στο ΟΑΚΑ.

Ο Παναθηναϊκός πραγματοποίησε κάκιστη εμφάνιση στην πρώτη περίοδο του αγώνα με την Παρτιζάν για την έκτη αγωνιστική της Euroleague.

Παίζοντας τραγική άμυνα, βρέθηκε στο -18 (13-31) λίγο πριν το φινάλε του πρώτου δεκαλέπτου, με τον Παναγιώτη Καλαϊτζάκη να δίνει παλμό στο ΟΑΚΑ με ένα απίστευτο buzzer beater τρίποντο του από τα 21 μέτρα.

Ο Έλληνας γκαρντ πέταξε την μπάλα από την μία μπασκέτα στην άλλη και ευστόχησε στο φινάλε της πρώτης περιόδου, γράφοντας το 16-31.

Απολαύστε το τρίποντο του Έλληνα γκαρντ:

A full court SPECIAL!



Panagiotis Kalaitzakis with ice in his veins! #7DAYSMagicMoment pic.twitter.com/owuJEquclp