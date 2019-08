Παναθηναϊκός – Πιτίνο: «Ελπίζω να επιστρέψω σε έξι μήνες!» – video

Μία σπάνια ασθένεια του εγγονού του, ανάγκασε τον Ρικ Πιτίνο να αρνηθεί την πρόταση του Παναθηναϊκού για να επιστρέψει στην Ελλάδα και πλέον ο Αμερικανός τεχνικός βρίσκεται χωρίς δουλειά.

Όπως εξήγησε ο ίδιος σε αμερικανικό δίκτυο, η προσήλωσή του είναι αυτή τη στιγμή στο οικογενειακό του πρόβλημα, αλλά τόνισε ότι ελπίζει σε έξι μήνες να είναι σε θέση να επιστρέψει στους πάγκους.

«Έχω έναν εγγονό με μορφή επιληψίας. Μόνο 300 άνθρωποι στον κόσμο ζουν με αυτό. Θέλω να περάσω τους επόμενους έξι μήνες βοηθώντας τον γιο μου και την γυναίκα του ώστε να ψάξουμε απαντήσεις μέσω των καλύτερων γενετιστών και γιατρών. Δεν ξέρουμε τι γίνεται, είναι κάτι πολύ σπάνιο. Θα προσπαθήσω να χρησιμοποιήσω όλες τις επαφές για να βρούμε έναν γιατρό που θα μπορέσει να μας βοηθήσει. Αυτό είναι το βασικό μου μέλημα. Σε έξι μήνες, ελπίζουμε όλα να είναι καλύτερα και να επιστρέψω στους πάγκους».

Για το σκάνδαλο στο Πανεπιστήμιο: «Δούλεψα εκεί για 17 χρόνια και μία μέρα με πήραν τηλέφωνο για να μου πουν ότι το FBI ασχολείται με εμάς και με κάλεσαν να παραιτηθώ. Είπα αμέσως ότι δεν είχα καμία ανάμειξη και πως δεν γνώριζα τίποτα. Ξέρουν πως είμαι αθώος. Πιστεύω πως με απέλυσαν για άλλους λόγους, απλά βρήκαν μία αφορμή. Αν ήξερα τι γινόταν τόσο καιρό, θα το σταματούσα άμεσα, σε δέκα δευτερόλεπτα. Δεν θα γινόταν τίποτα άλλο».

Για το αν θα επέστρεφε στο Λούιβιλ: «100%. Αγάπησα το Πανεπιστήμιο και τους ανθρώπους του».

Lesley Visser sat down with Rick Pitino for an exclusive interview. Watch a clip of the interview from tonight’s We Need To Talk. pic.twitter.com/RXb2aGjIIT

— CBS Sports Network (@CBSSportsNet) August 13, 2019