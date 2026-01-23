Παναθηναϊκός: Πλάνα από την πρώτη προπόνηση του Σαντίνο Αντίνο

Ο Σαντίνο Αντίνο έκανε την πρώτη του προπόνηση με τη φανέλα του Παναθηναϊκού.

Ο Παναθηναϊκός επέστρεψε στις προπονήσεις μετά την ισοπαλία με τη Φερεντσβάρος για το Europa League και ξεκίνησε προετοιμασία για το εκτός έδρας παιχνίδι με τον Ατρόμητο (25/1/2026), με τον Σαντίνο Αντίνο να παίρνει μέρος στην προπόνηση.

Οι «πράσινοι» υποδέχθηκαν στο Κορωπί το τελευταίο, χρονικά, μεταγραφικό απόκτημα, τον 20χρονο Αργεντινό εξτρέμ, ο οποίος φρόντισε να συστηθεί στους συμπαίκτες του με τον καλύτερο τρόπο.

Ο Σαντίνο Αντίνο άρχισε από την πρώτη μέρα τα… μαγικά του με την μπάλα, δείχνοντας την εξαιρετική τεχνική του κατάρτιση.