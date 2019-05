Με συνεχή ποσταρίσματα τις τελευταίες εβδομάδες, ο Σοκ Κιλπάτρικ έχει δείξει τον εκνευρισμό του για την καθυστέρηση των πλέι οφ και τη μη συμμετοχή του Ολυμπιακού σε αυτά, που έφερε τον Παναθηναϊκό μακριά από τους αγώνες.

Ο Αμερικανός γκαρντ είναι εμφανώς απογοητευμένος από όσα έχει δει τον τελευταίο καιρό στην Ελλάδα και έκανε νέα ανάρτηση με την οποία προειδοποιεί τον ΕΣΑΚΕ ουσιαστικά εκ μέρους όλων των παικτών από τις ΗΠΑ.

«Ο ΕΣΑΚΕ πρέπει να κάνεις αλλαγές σχετικά με το πρόγραμμα, κάποιοι παίκτες θα φύγουν», ήταν το χαρακτηριστικό μήνυμα του άσου του Παναθηναϊκού».

@esakegr need to make changes regarding their schedule, some players will be gone 🤷🏽‍♂️

— Sean Kilpatrick Jr (@SeanKilpatrick) May 26, 2019