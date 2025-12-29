Αθλητικά

Παναθηναϊκός: Προπονήθηκαν οι ασθενείς, χάνει τον αγώνα με το Μαρούσι ο Κώστας Σλούκας

Μέρος του προγράμματος έβγαλαν οι παίκτες του Παναθηναϊκού που ταλαιπωρήθηκαν από τη γρίπη Α
Σλούκας
Ο Σλούκας με τη φανέλα του Παναθηναϊκού / (ΑΡΓΥΡΩ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ / EUROKINISSI)

Ο Παναθηναϊκός προετοιμάζεται για το τελευταίο παιχνίδι του 2025 (30/12,18:30) με το Μαρούσι στην Basket League, χωρίς τον Κώστα Σλούκα, που παραμένει εκτός με ενοχλήσεις στο γόνατο.

Ο Κώστας Σλούκας δεν αγωνίστηκε ούτε στο προηγούμενο ματς του Παναθηναϊκού, με τη Ζαλγκίρις Κάουνας στη Euroleague και πλέον “παλεύει” για να είναι έτοιμος για το ντέρμπι με τον Ολυμπιακό στο ξεκίνημα της νέας χρονιάς.

Ο Παναθηναϊκός έχει να αντιμετωπίσει όμως αρκετά ακόμη προβλήματα λόγω της γρίπης Α που “χτύπησε” τους παίκτες του. Ο Εργκίν Αταμάν είδε άπαντες να επιστρέφουν στις προπονήσεις, αλλά περιμένει να ανεβάσουν ρυθμούς τις επόμενες ημέρες, ώστε να είναι στη διάθεσή του για τα επόμενα παιχνίδια της ομάδας του.

