Παναθηναϊκός – Ρεάλ: Με Καμπάτσο οι Μαδριλένοι κόντρα στο «τριφύλλι»!

Με τον Φακούντο Καμπάτσο στη σύνθεση της θα παραταχθεί η Ρεάλ Μαδρίτης στη σειρά με τον Παναθηναϊκό για τα πλέι οφ της Euroleague.

Ο Αργεντινός γκαρντ ξεπέρασε το πρόβλημα τραυματισμού που τον άφησε έξω για τρεις εβδομάδες, θα προφυλαχθεί αποψινό παιχνίδι των Μαδριλένων με τη Φουενλαμπράδα κι εκτός απροόπτου θα τεθεί στη διάθεση του Πάμπλο Λάσο για τα παιχνίδια με τους «πράσινους», παρά το γεγονός ότι δεν βρίσκεται στην καλύτερη αγωνιστική κατάσταση

«Αν δεν υπάρξει κάποιο απρόοπτο, ο Καμπάτσο θα είναι διαθέσιμος για τη σειρά με τον Παναθηναϊκό. Δεν θα βρίσκεται σε ιδανική κατάσταση, ωστόσο η ομάδα τον χρειάζεται. Πρόθεση είναι να μην αγωνιστεί με την Φουενλαμπράδα», τόνισε Ισπανός δημοσιογράφος.

Si no hay contratiempos, FACUNDO CAMPAZZO estará disponible para la serie Panathinaikos – Real Madrid. No se encuentra en las condiciones ideales, pero su compromiso es máximo y su equipo lo necesita. La intención es que hoy no juegue en Fuenlabrada.

— Carlos Sánchez Blas (@blasradio) April 14, 2018