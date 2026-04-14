Παναθηναϊκός: Ρογκαβόπουλος και Τολιόπουλος διαθέσιμοι ενόψει Εφές

Το φινάλε της κανονικής διάρκειας της Euroleague έφτασε και ο Παναθηναϊκός υποδέχεται την Παρασκευή (17.04.2026, 21:15, Newsit.gr) την Αναντολού Εφές.

Ο Εργκίν Αταμάν βρίσκεται στην ευχάριστη θέση να έχει δυο ακόμα παίκτες του Παναθηναϊκού στη διάθεσή του, αφού ο Νίκος Ρογκαβόπουλος και ο Βασίλης Τολιόπουλος προπονήθηκαν κανονικά την Τρίτη (14.04.2026).

Οι δύο παίκτες των “πρασίνων” ταλαιπωρήθηκαν από προβλήματα τραυματισμών το προηγούμενο διάστημα, αλλά πλέον είναι διαθέσιμοι. Αντιθέτως, ατομικό πρόγραμμα προπόνησης ακολούθησε ο Σαμοντούροφ.