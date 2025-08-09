Παναθηναϊκός σε Τζέριαν Γκραντ: «Περήφανοι για εσένα»

Η κλήση του Τζέριαν Γκραντ στην Εθνική των ΗΠΑ για το επερχόμενο FIBA AmeriCup 2025, είχε ως αποτέλεσμα η οικογένεια του Παναθηναϊκού να στείλει τις δικές της ευχές στον 32χρονο παίκτη της ομάδας.

Συγκεκριμένα, ο Παναθηναϊκός λίγες ώρες μετά την επίσημη ανακοίνωση της 12άδας της εθνικής ομάδας των ΗΠΑ για τη διοργάνωση που θα διεξαχθεί από τις 22 έως τις 31 Αυγούστου, έδωσε συγχαρητήρια στον Γκραντ αναφέροντας:

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Συγχαρητήρια Τζέριαν για την επιλογή σου να εκπροσωπήσεις την Team USA στο FIBA AmeriCup. Είμαστε τόσο περήφανοι για εσένα».

Αξίζει να σημειωθεί πως η συμμετοχή του Γκραντ στη Team USA αποτελεί ξεχωριστή διάκριση, καθώς το FIBA AmeriCup συγκεντρώνει ορισμένες από τις κορυφαίες εθνικές ομάδες της αμερικανικής ηπείρου και αποτελεί μία από τις πιο σημαντικές διοργανώσεις ενόψει των Ολυμπιακών Αγώνων και άλλων μεγάλων διεθνών τουρνουά.