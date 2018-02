Παναθηναϊκός: Στην αντεπίθεση ο Γιαννακόπουλος! Η πρώτη αντίδραση μετά την τιμωρία του

ΦΩΤΟ eurokinissi

Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος δεν άφησε ασχολίαστη την ποινή που του επιβλήθηκε από τον αθλητικό δικαστή του ΕΣΑΚΕ. Ο ισχυρός άνδρας του Παναθηναϊκού τιμωρήθηκε με τρίμηνο αποκλεισμό από τα γήπεδα και 10.000 ευρώ πρόστιμο και πέρασε στην αντεπίθεση.

Μετά την τιμωρία του από τον αθλητικό δικαστή του ΕΣΑΚΕ για αναρτήσεις του στο instagram κατά του διαιτητή Σπύρου Γκόντα και του Ολυμπιακού, ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος εξαπέλυσε επίθεση στην ΚΑΕ Ολυμπιακός, ξεκαθαρίζοντας ότι από εδώ και στο εξής η ΚΑΕ Παναθηναϊκός θα καταγγέλλει κάθε μορφή δυσφήμισης του αθλήματος από την ΚΑΕ Ολυμπιακός.

Η δήλωση του Δημήτρη Γιαννακόπουλο

«Προ ολίγων ωρών ενημερώθηκα πως έπειτα από καταγγελία της ΚΑΕ Ολυμπιακός (πόσο σπάνιο…), ο Αθλητικός Δικαστής μου επέβαλε τρεις μήνες αποκλεισμό εισόδου στους αγώνες του ελληνικού πρωταθλήματος για μια ανάρτησή μου που αφορούσε το διαιτητή Σπύρο Γκόντα, ως δυσφημιστική για το άθλημα. Και τούτο, παρ’ ό, τι επρόκειτο για μια ανώδυνη ανάρτηση που είχε γίνει τέσσερις μήνες πριν και την οποία διέγραψα άμεσα και αυτοβούλως! Αναρωτιέμαι, τα κάτωθι περιστατικά δεν αποτελούν δυσφήμιση του αθλήματος;