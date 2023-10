Έναν πρώην παίκτη της ομάδας και θρύλο του παγκοσμίου ποδοσφαίρου, καλωσόρισε στο Κορωπί, η ΠΑΕ Παναθηναϊκός, αφού ο Ζιλμπέρτο Σίλβα επισκέφθηκε το προπονητικό κέντρο των “πρασίνων”.

Ο άλλοτε αρχηγός της Εθνικής Βραζιλίας, φόρεσε τη φανέλα του Παναθηναϊκού για μία τριετία και κατέκτησε το νταμπλ του 2010, ενώ έκτοτε διατηρεί φιλικές και επαγγελματικές σχέσεις με την “πράσινη” ΠΑΕ.

Ο Ζιλμπέρτο βρέθηκε έτσι ξανά στην Ελλάδα και επισκέφθηκε την ομάδα στο Κορωπί, όπου και είχε θερμή συνομιλία και αγκαλιά με τον πρώην συμπαίκτη του, Ζέκα, αλλά και τον συμπατριώτη του Μπερνάρ, όπως φαίνεται και από το video που ανέβασε στα social media, ο Παναθηναϊκός.

Look who is here! There is only one @GilbertoSilva 💚☘️#Panathinaikos #PAOFC pic.twitter.com/PT9C21NysY