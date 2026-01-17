Συμβαίνει τώρα:
Παναθηναϊκός: Τα εντυπωσιακά πλάνα από το νέο γήπεδο στο Βοτανικό

Η πράσινη ΠΑΕ ανέβασε video με την πρόοδο των εργασιών
Βοτανικός
Οι εργασίες στο Βοτανικό/ EUROKINISSI

Το νέο γήπεδο του Παναθηναϊκού στο Βοτανικό συνεχίζει να χτίζεται με γοργούς ρυθμούς και η πράσινη ΠΑΕ ανέβασε video, το οποίο δείχνει την εξέλιξη των εργασιών.

Στο Βοτανικό φαίνεται ξεκάθαρα από το video ότι το νέο γήπεδο του Παναθηναϊκού έχει αρχίσει να παίρνει μορφή, καθώς έχουν σηκωθεί ήδη οι τρεις από τις τέσσερις κερκίδες.

Το «τριφύλλι» συνόδευσε το video με τη λεζάντα «μέσα στην κατασκευή: Το μέλλον παίρνει μορφή» και οι φίλοι του Παναθηναϊκού σίγουρα ανυπομονούν να φτάσει ο Μάιος του 2027 για να έχουν την ευκαιρία να δουν την ομάδα τους να αγωνίζεται μέσα σε αυτό.

 

Η ομάδα των πρασίνων στο αγωνιστικό κομμάτι έχει να δώσει το μεγάλο αθηναϊκό ντέρμπι με την ΑΕΚ στην OPAP Arena για την 17η αγωνιστική της Super League (18/01/26, 21:00, Newsit.gr, Cosmote Sport 1).

