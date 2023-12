Ο Παναθηναϊκός στο Χριστουγεννιάτικο κλίμα που επικρατεί, έβαλε τους παίκτες της ομάδας να τραγουδήσαν τα κάλαντα, με τον Εργκίν Αταμάν να αναλαμβάνει ρόλο μαέστρου στην ορχήστρα με το αποτέλεσμα να είναι εντυπωσιακό.

Ο Παναθηναϊκός θέλησε να μοιράσει τις ευχές του στον κόσμο της ομάδας, με τους «πράσινους» να ανεβάζουν στον προσωπικό τους λογαριασμό στο twitter ένα video με τον Εργκίν Αταμάν να αναλαμβάνει ρόλο μαέστρου και τους παίκτες να είναι ντυμένοι στα γιορτινά, τραγουδώντας τα κάλαντα.

Με αυτόν τον τρόπο ο Παναθηναϊκός έστειλε τις δικές του ευχές, σε μια αρκετά όμορφη προσπάθεια.

Jingle all the way to joy and prosperity!



Maestro Ataman and our entire team choir wish your families a Merry Christmas filled with the warmth of love and the festive spirit!



