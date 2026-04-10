Παναθηναϊκός: Τα σενάρια που τον φέρνουν από την 5η έως την 9η θέση της Euroleague

Ο Παναθηναϊκός που στην 37η αγωνιστική ηττήθηκε από τη Βαλένθια εκτός έδρας, ουσιαστικά ανάγκασε τον εαυτό του να περιμένει τα αποτελέσματα των υπόλοιπων ομάδων για να δει σε ποια θέση θα τερματίσει στην regular season της Euroleague.

Με νίκη επί της Εφές Αναντολού την τελευταία αγωνιστική εντός έδρας (17/04/26, 21:15) ο Παναθηναϊκός μπορεί να τερματίσει μέχρι και πέμπτος, όμως σε περίπτωση ήττας είναι πιθανό να πέσει μέχρι και στην 9η θέση.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Τα τρία σενάρια που τον τοποθετούν εντός εξάδας σε περίπτωση νίκης επί της Εφές

Σενάριο 1

Ήττα Ζάλγκιρις εντός έδρας από την Παρί

Ήττα Ερυθρού Αστέρα εκτός έδρας από τη Ρεάλ

Σε αυτή την περίπτωση ο Παναθηναϊκός τερματίζει 6ος είτε σε ισοβαθμία με τη Ζάλγκιρις, είτε σε τριπλή ισοβαθμία με Ζάλγκιρις και Μονακό.

Σενάριο 2

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ήττα Ζάλγκιρις εντός έδρας από την Παρί

Ήττα Ερυθρού Αστέρα εκτός έδρας από τη Ρεάλ

Η Χάποελ να κάνει 0/2 με Μακάμπι (σε ουδέτερο) και Μονακό (εκτός)

Σε αυτή την περίπτωση ο Παναθηναϊκός τερματίζει 5ος είτε σε τριπλή ισοβαθμία με Ζάλγκιρις, Χάποελ, είτε σε τετραπλή με Ζάλγκιρις, Χάποελ και Μονακό.

Σενάριο 3

Η Χάποελ να κάνει 0/2 με Μακάμπι (σε ουδέτερο) και Μονακό (εκτός)

Ήττα Ερυθρού Αστέρα εκτός έδρας από τη Ρεάλ

Σε αυτή την περίπτωση ο Παναθηναϊκός βγαίνει 6ος σε τριπλή ισοβαθμία με Χάποελ και Μονακό.

Τα σενάρια που τον στέλνουν στα play in

Στο ενδεχόμενο που η Ζαλγκίρις κερδίσει την Παρί και η Χάποελ κάνει έστω μία νίκη αυτόματα θα βάλουν τον Παναθηναϊκό από κάτω τους και οι πράσινοι θα τερματίσουν 7οι, αν δεν κερδίσει ο Ερυθρός Αστέρας στη Μαδρίτη κόντρα στη Ρεάλ. Αν οι Σέρβοι κερδίσουν στην Ισπανία ο Παναθηναϊκός θα τερματίσει 8ος.

Σε περίπτωση ήττας του Παναθηναϊκού στο παιχνίδι με την Εφές Αναντολού θα είναι πολύ πιθανή η 9η θέση, καθώς είτε με νίκη της Μονακό, είτε με νίκη του Ερυθρού και της Μπαρτσελόνα επί της Μπαγερν.

Ακόμη και σε περίπτωση ήττας και της Μονακό από τη Χάποελ και του Ερυθρού από τη Ρεάλ, ο Παναθηναϊκός τερματίζει 9ος σε 4η ισοβαθμία (Ερυθρός, Μονακό, Παναθηναϊκός, Μπαρτσελόνα), αν φυσικά επικρατήσει παράλληλα η Μπαρτσελόνα της Μπάγερν.

Αν ηττηθεί η Μπαρτσελόνα, σε τριπλή ισοβαθμία με Μονακό και Ερυθρό στις 21 νίκες, ο Παναθηναϊκός καταλαμβάνει την 8η θέση.