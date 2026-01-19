Αθλητικά

Παναθηναϊκός: Θεραπεία για Τζούρισιτς και Ντέσερς

Προπόνηση στο Κορωπί μετά την ήττα από την ΑΕΚ για τους παίκτες του Παναθηναϊκού
Ο Τζούρισιτς
Ο Τζούρισιτς σε προπόνηση του Παναθηναϊκού (ΣΩΤΗΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ / EUROKINISSI)

Ο Παναθηναϊκός επέστρεψε άμεσα στις προπονήσεις μετά τη “βαριά” ήττα από την ΑΕΚ στη 17η αγωνιστική της Super League, με τον Ράφα Μπενίτεθ να μην έχει στη διάθεσή του, μόνο τους Τζούρισιτς και Ντέσερς.

Αφού έκοψε το ρεπό στους ποδοσφαιριστές του Παναθηναϊκού, ο Ράφα Μπενίτεθ άρχισε αμέσως την προετοιμασία για το επόμενο ματς, με τους Τζούρισιτς και Ντέσερς να παραμένουν όμως εκτός, λόγω τραυματισμών.

Η ενημέρωση από την ΠΑΕ Παναθηναϊκός

Με πρωινή προπόνηση στο «Γ. Καλαφάτης» ξεκίνησε τη Δευτέρα η προετοιμασία του Παναθηναϊκού για τον αγώνα της League Phase του Europa League κόντρα στη Φερεντσβάρος.

Οι Πράσινοι χωρίστηκαν σε δύο γκρουπ. Όσοι βρέθηκαν στο αρχικό σχήμα του αγώνα με την ΑΕΚ έκαναν αποθεραπεία. Οι υπόλοιποι ξεκίνησαν με προθέρμανση, συνέχισαν με rondo και ολοκλήρωσαν με παιχνίδι σε περιορισμένο χώρο. Θεραπεία ακολούθησαν οι Τζούρισιτς, Ντέσερς.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Αθλητικά
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
182
143
106
97
93
Αθλητικά: Περισσότερα άρθρα
Newsit logo
Newsit logo