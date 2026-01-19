Παναθηναϊκός: Θεραπεία για Τζούρισιτς και Ντέσερς

Ο Παναθηναϊκός επέστρεψε άμεσα στις προπονήσεις μετά τη “βαριά” ήττα από την ΑΕΚ στη 17η αγωνιστική της Super League, με τον Ράφα Μπενίτεθ να μην έχει στη διάθεσή του, μόνο τους Τζούρισιτς και Ντέσερς.

Αφού έκοψε το ρεπό στους ποδοσφαιριστές του Παναθηναϊκού, ο Ράφα Μπενίτεθ άρχισε αμέσως την προετοιμασία για το επόμενο ματς, με τους Τζούρισιτς και Ντέσερς να παραμένουν όμως εκτός, λόγω τραυματισμών.

Η ενημέρωση από την ΠΑΕ Παναθηναϊκός

Με πρωινή προπόνηση στο «Γ. Καλαφάτης» ξεκίνησε τη Δευτέρα η προετοιμασία του Παναθηναϊκού για τον αγώνα της League Phase του Europa League κόντρα στη Φερεντσβάρος.

Οι Πράσινοι χωρίστηκαν σε δύο γκρουπ. Όσοι βρέθηκαν στο αρχικό σχήμα του αγώνα με την ΑΕΚ έκαναν αποθεραπεία. Οι υπόλοιποι ξεκίνησαν με προθέρμανση, συνέχισαν με rondo και ολοκλήρωσαν με παιχνίδι σε περιορισμένο χώρο. Θεραπεία ακολούθησαν οι Τζούρισιτς, Ντέσερς.