Παναθηναϊκός: Θετικά νέα για Τι Τζέι Σορτς, «τρέχει» για την πρεμιέρα της Euroleague

Ο Παναθηναϊκός ετοιμάζεται για την έναρξη της σεζόν, με την πρεμιέρα της Euroleague κόντρα στην Μπάγερν Μονάχου και ο Τι Τζέι Σορτς φαίνεται ότι θα “παλέψει” για να δώσει το “παρών” στο ΟΑΚΑ.

Μία ίωση άφησε εκτός το προηγούμενο διάστημα τον Τι Τζέι Σορτς και δεν του επέτρεψε να αγωνιστεί στο τουρνουά “Παύλος Γιαννακόπουλος”, αλλά ο Αμερικανός γκαρντ του Παναθηναϊκού επέστρεψε στο παρκέ και πλέον θα δοκιμάσει να ανακτήσει τη φυσική του κατάσταση για να παίξει κόντρα στην Μπάγερν Μονάχου στη Euroleague.

Ο πρώην παίκτης της Παρί πήρε το “ok” από το ιατρικό τιμ του “τριφυλλιού” και θα ξεκινήσει άμεσα προπονήσεις με την ομάδα, ώστε να προσπαθήσει να βρεθεί στη 12άδα του Αταμάν για το ματς της ερχόμενης Τρίτης 30 Σεπτεμβρίου.