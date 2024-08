Παναθηναϊκός: Το Sky Sports γράφει για προχωρημένες συζητήσεις με Μάντσεστερ Γιουνέιτεντ για Φακούντο Πελίστρι

Μπορεί ο Παναθηναϊκός να διαψεύδει το ενδιαφέρον του για τον Φακούντο Πελίστρι, αλλά -μετά τον Φαμπρίτσιο Ρομάνο- το Sky Sports έρχεται να κάνει λόγο για προχωρημένες συζητήσεις, για την απόκτηση του παίκτη της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ.

Το Sky Sports αναφέρεται στην υπόθεση του Φακούντο Πελίστρι και κάνει λόγο για προχωρημένες διαπραγματεύσεις του Παναθηναϊκού με την Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ.

Το ρεπορτάζ του Sky News αναφέρει πως οι “πράσινοι” εξέτασαν και το ενδεχόμενο του δανεισμού του ποδοσφαιριστή, αναφέροντας πως στη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ προτιμούν την οριστική του πώληση.

Πάντως, το κορυφαίο αθλητικό δίκτυο δεν κάνει λόγο για συμφωνία των δυο πλευρών, ούτε για το τελικό ποσό και τον τρόπο καταβολής των χρημάτων.

Ο 22χρονος Ουρουγουανούς μεσοεπιθετικός έχει συμβόλαιο μέχρι το 2025 (με οψιόν αγοράς για άλλον ένα χρόνο) με τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ.

BREAKING: Panathinaikos are in advanced talks with Manchester United over the signing of forward Facundo Pellistri pic.twitter.com/kC5ZuoSmP0