Παναθηναϊκός: Το ξέσπασμα του Αταμάν, το δώρο στους παίκτες και το πάρτι στο ΟΑΚΑ με Φενέρμπαχτσε

Ο Παναθηναϊκός έκανε ακόμα ένα αποφασιστικό βήμα για την είσοδο του στα πλέι οφ της Euroleague. Η ομάδα του Εργκίν Αταμάν επικράτησε της Φενέρμπαχτσε με 74-63 στο φλεγόμενο ΟΑΚΑ και φιγουράρει στην τρίτη θέση της βαθμολογίας.

Ο Παναθηναϊκός τα βρήκε σκούρα για ένα δεκάλεπτο κόντρα στη Φενέρμπαχτσε, ωστόσο από τη δεύτερη περίοδο επέβαλε πλήρως τον ρυθμό του μέσα από την άμυνα του και έφτασε σε μία άνετη νίκη κόντρα στην τουρκική ομάδα.

Ο Εργκίν Αταμάν πανηγυρίσε τη νίκη του τριφυλλιού, ζώντας λίγο παραπάνω τις στιγμές από τη στιγμή που αντίπαλος ήταν η Φενέρμπαχτσε, με την οποία έχει… προηγούμενα στην Τουρκία.

Ο Τούρκος προπονητής ξέσπασε σε πανηγυρισμούς μπροστά από τις κερκίδες, σηκώνοντας ψηλά τις γροθιές του, όπως συνηθίζει να κάνει μετά από σπουδαία αποτελέσματα.

Ο Εργκίν Αταμάν είχε, μάλιστα, τόσα κέφια που φρόντισε να δώσιε ρεπό στους παίκτες του Παναθηναϊκού το Σάββατο (10/2).

Ο Τούρκος τεχνικός είναι δίκαιος. Ο ίδιος ήταν εξάλλου, που πριν από μερικές ημέρες είχε ακυρώσει την κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίτας μετά την ήττα των πρασίνων από τον Άρη στο πρωτάθλημα.

“Πολύ σημαντική νίκη, οπότε αξίζετε ένα ρεπό αύριο”, ανέφερε στα αποδυτήρια ο Αταμάν, με τους παίκτες του να ξεσπούν σε πανηγυρισμούς.

“Very important victory, so you deserve an off day for tomorrow”



Coach Ataman’s speech after the home win against @FBBasketbol 💚🙌🏼#WeTheGreens #paobcaktor pic.twitter.com/SJQmJSdE3l