Παναθηναϊκός: Το μήνυμα του Κώστα Σλούκα για τον αγώνα με τον Κολοσσό Ρόδου

Ο Κώστας Σλούκας ήταν ένας από τους πολυτιμότερους παίκτες του Παναθηναϊκού, στη νίκη του «τριφυλλιού» απέναντι στην Ρεάλ Μαδρίτης, με τον διεθνή Έλληνα μπασκετμπολίστα να στέλνει το δικό του μήνυμα ενόψει της συνέχειας.

Ο Κώστας Σλούκας πραγματοποίησε μια ηγετική εμφάνιση στη Μαδρίτη, βοηθώντας τον Παναθηναϊκό να κερδίσει με σκορ 97-86 την Ρεάλ Μαδρίτης για την 27η αγωνιστική της Euroleague.

Ο εκ των αρχηγών του Παναθηναϊκού μάλιστα μετά το σπουδαίο αποτέλεσμα, θέλησε να προσκαλέσει τους φίλους του «τριφυλλιού» να δώσουν το παρών στην ερχόμενη αναμέτρηση ενάντια στον Κολοσσό Ρόδου στην Basket League, με τον ίδιο να στέλνει το δικό του μήνυμα στο twitter της ομάδας.

Our Captain has a message for you



Οι Κυριακές μας στο ΟΑΚΑ επιστρέφουν, με το παιχνίδι κόντρα στον @KolossosHHotels (3/3, 17:15)!



Κλείσε την θέση σου εδώ και στήριξε την ομάδα μας!



Αγόρασε εδώ https://t.co/hV0cclh28x#WeTheGreens #paobcaktor pic.twitter.com/e0rA5cfIAH