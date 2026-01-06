Αθλητικά

Παναθηναϊκός: Το μυθικό συμβόλαιο που προσφέρει η Γκρέμιο στον Τετέ

Παρελθόν αναμένεται να αποτελέσει ο Βραζιλιάνος εξτρέμ
Ο Τετέ με τη φανέλα του Παναθηναϊκού
Ο Τετέ με τη φανέλα του Παναθηναϊκού/ (EUROKINISSI)

Ο Τετέ είναι ένα βήμα μακριά από την αποχώρηση από τον Παναθηναϊκο με την Γκρέμιο να του προσφέρει ένα απίθανο τετραετές συμβόλαιο.

Ο Παναθηναϊκός εφόσον ολοκληρωθεί η πώληση του Τετέ θα λάβει πάνω από 6.200.000 ευρώ και ο Βραζιλιάνος θα βάλει στην τσέπη του γύρω στα 12 με 13 εκατομμύρια ευρώ.

Η Γκρέμιο του προσφέρει συμβόλαιο τεσσάρων ετών και θα αμείβεται με περισσότερα από 3.000.000 ευρώ ετησίως. Τη φετινή χρονιά ο Τετέ με τον Παναθηναϊκό έχει 27 συμμετοχές με 2 γκολ και 7 ασίστ.

Ο Παναθηναϊκός το καλοκαίρι του 2024 έδωσε 5.500.000 ευρώ στη Γαλατασαράι για να τον κάνει δικό του. Οι πράσινοι πέρα από το οικονομικό όφελος της μεταγραφής έχουν κρατήσει και ένα 20% μεταπώλησης του Βραζιλιάνου.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Αθλητικά
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
264
149
142
133
104
Αθλητικά: Περισσότερα άρθρα
Newsit logo
Newsit logo