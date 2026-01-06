Παναθηναϊκός: Το μυθικό συμβόλαιο που προσφέρει η Γκρέμιο στον Τετέ

Ο Τετέ είναι ένα βήμα μακριά από την αποχώρηση από τον Παναθηναϊκο με την Γκρέμιο να του προσφέρει ένα απίθανο τετραετές συμβόλαιο.

Ο Παναθηναϊκός εφόσον ολοκληρωθεί η πώληση του Τετέ θα λάβει πάνω από 6.200.000 ευρώ και ο Βραζιλιάνος θα βάλει στην τσέπη του γύρω στα 12 με 13 εκατομμύρια ευρώ.

Η Γκρέμιο του προσφέρει συμβόλαιο τεσσάρων ετών και θα αμείβεται με περισσότερα από 3.000.000 ευρώ ετησίως. Τη φετινή χρονιά ο Τετέ με τον Παναθηναϊκό έχει 27 συμμετοχές με 2 γκολ και 7 ασίστ.

Ο Παναθηναϊκός το καλοκαίρι του 2024 έδωσε 5.500.000 ευρώ στη Γαλατασαράι για να τον κάνει δικό του. Οι πράσινοι πέρα από το οικονομικό όφελος της μεταγραφής έχουν κρατήσει και ένα 20% μεταπώλησης του Βραζιλιάνου.