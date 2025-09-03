Αθλητικά

Παναθηναϊκός: Το όμορφο δώρο στον 11χρονο φίλο της ομάδας που μπήκε στα αποδυτήρια

Ο 11χρονος Γιώργος έζησε μια από τις πιο τυχερές μέρες της ζωής του ανέφερε το «τριφύλλι»
(ΦΩΤΟ Eurokinissi
Ένας μικρός φίλος του Παναθηναϊκού θέλησε να δει έξω από τα τζάμια του ΟΑΚΑ την προπόνηση του Παναθηναϊκού, με τον 11χρονο να γίνεται αντιληπτός από τους «πράσινους» οι οποίοι θέλησαν να τον επιβραβεύσουν.

Κάπως έτσι, ο Γιώργος πήρε δώρο μια φανέλα του Παναθηναϊκού, είδε από κοντά τις εγκαταστάσεις και τους χώρους στους οποίους κάνει προπόνηση η ομάδα, με τον ίδιο να ζει μια εμπειρία που σίγουρα θα θυμάται για όλη του τη ζωή.

«Η τυχερή μέρα του μικρού φίλου της ομάδας μας!

Κατά τη διάρκεια της σημερινής προπόνησης ο 11χρονος Γιώργος… σκαρφάλωσε μέχρι τα τζάμια του βοηθητικού γηπέδου του Telekom Center Athens για να παρακολουθήσει τα ινδάλματά του.

Παράλληλα, θέλοντας να εκφράσει την αγάπη του για τον Παναθηναϊκό, έγραψε στα τζάμια «ΜΟΝΟ ΠΑΟ», με τους ανθρώπους της ομάδας να τον εντοπίζουν και να κάνουν το όνειρό του πραγματικότητα!

Ο μικρός Γιώργος παρακολούθησε από κοντά μέρος της προπόνησης, ενώ έλαβε ως δώρο μια μπλούζα της ομάδας την οποία φόρεσε άμεσα ποζάροντας με υπερηφάνεια στο φακό. Το χαμόγελό του λέει τα πάντα!».

