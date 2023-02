Ο Παναθηναϊκός βρέθηκε μία… ανάσα από τη νίκη κόντρα στη Βαλένθια για την 24η αγωνιστική της Euroleague, αλλά ο Κρις Τζόουνς τον “σκότωσε” με ένα φοβερό τρίποντο στη λήξη του χρόνου.

Έχοντας χάσει και δύο σημαντικές βολές στο τέλος με Λι και Τόμας, ο Παναθηναϊκός κράτησε “ζωντανή” τη Βαλένθια στο ΟΑΚΑ και η απόφαση του Ράντονιτς να μην κάνει φάουλ στην τελευταία φάση του αγώνα, αποδείχθηκε μοιραία με βάση την εξέλιξη του αγώνα.

Ο “καυτός” Τζόουνς, που είχε ήδη 21 πόντους με μία σειρά από μεγάλα καλάθια στο τέλος, έκανε άψογη προσποίηση και σούταρε ουσιαστικά ανενόχλητός το τρίποντο που “έγραψε” το 92-91 υπέρ των Ισπανών στο ματς.

Chris Jones FOR THE WIIIIN against Panathinaikos🎯🎯🎯@valenciabasket pic.twitter.com/udEnNr5uWz