Παναθηναϊκός – Βίρτους Μπολόνια 84-71: Νίκη ηρεμίας με φοβερό Χολμς για τους «πράσινους» στη Euroleague

Ο Παναθηναϊκός επικράτησε με 84-71 της Βίρτους Μπολόνια για την 21η αγωνιστική της Euroleague και πήρε την “ανάσα” που χρειαζόταν για ηρεμία στα αποδυτήριά του, μετά από δύο σερί εντός έδρας ήττες στην Ευρώπη.

Παρότι χρειάστηκε ένα ξέσπασμα στο τέταρτο δεκάλεπτο του αγώνα, ο Παναθηναϊκός κατάφερε να φθάσει σε μία άνετη νίκη στο τέλος, κόντρα στη Βίρτους Μπολόνια, για να επανέλθει στα θετικά αποτελέσματα στη Euroleague.

Με τον Χολμς να είναι φοβερός με 16 πόντους και 9 ριμπάουντ, ο Παναθηναϊκός ανέβηκε έτσι στο 13-8 στην κατάταξη, πλησιάζοντας ξανά τις πρώτες θέσεις της Euroleague, με τη Βίρτους να πέφτει από την πλευρά της στο 10-11.

Το παιχνίδι

Ο Παναθηναϊκός μπήκε νευρικά στο ματς και ήταν άστοχος στο ξεκίνημα, αλλά ο Χολμς του έδωσε λύσεις με 6 πόντους μέσα στη ρακέτα, βοηθώντας και με επιθετικά ριμπάουντ, για να πάρει η ομάδα του το προβάδισμα. Μετά το 5λεπτο, οι “πράσινοι” κατάφεραν έτσι να πατήσουν το… γκάζι με τον Οσμάν να δίνει εύκολους πόντους και στον αιφνιδιασμό, για να βρεθούν οι γηπεδούχοι στο 23-15 κόντρα στη Βίρτους Μπολόνια στο δεκάλεπτο.

Στη δεύτερη περίοδο, η ομάδα του Εργκίν Αταμάν πήρε και διψήφια διαφορά, αλλά με τον Ναν αρκετά άστοχο για ένα ακόμη ματς, “κόλλησε” αρκετά στην επίθεση και η Βίρτους Μπολόνια κατάφερε να “μαζέψει” το σκορ. Ο Παναθηναϊκός χρειάστηκε μάλιστα ένα buzzer beater τρίποντο του Ναν μετά από επιθετικό ριμπάουντ, για να κλείσει το πρώτο ημίχρονο με το υπέρ του 39-33.

Μετά την ανάπαυλα, ο Παναθηναϊκός εμφάνισε την ίδια εικόνα επιθετικά, αλλά η άμυνά του “έσφιξε” και πάλι, ώστε να διατηρήσει το προβάδισμά του στο ματς. Ο Χολμς επέστρεψε στο παρκέ ασταμάτητος και όντας εξαιρετικός σε άμυνα και επίθεση, οδήγησε την ομάδα του Αταμάν στο τρίτο δεκάλεπτο, για ένα επιμέρους 17-15 που την έκανε… αφεντικό του αγώνα, στην τελευταία περίοδο.

Εκεί ο Ρογκαβόπουλος έδωσε έξτρα λύσεις στον Παναθηναϊκό και ο Ναν το πήρε πάνω του στη συνέχεια, για να “καθαρίσει” η ομάδα του το παιχνίδι. Με τον Χολμς να συνεχίζει στον ίδιο ρυθμό και να ξεσηκώνει την κερκίδα, οι “πράσινοι” έφθασαν τελικά σε μία ευρεία νίκη, παρά το κρεσέντο του Έντουαρντς, που σταμάτησε στους 24 πόντους. Το τελικό 84-71 δείχνει έτσι και τη διαφορά των δύο ομάδων, όταν ο Παναθηναϊκός “ξύπνησε” επιθετικά.

Τα δεκάλεπτα: 23-15, 39-33, 56-48, 84-71

Τα στατιστικά των παικτών

Παναθηναϊκός (Αταμάν): Σορτς 4 (1/5 δίποντα, 0/1 τρίποντο, 2/2 βολές, 5 ασίστ, 2 λάθη), Όσμαν 11 (1/4 τρίποντα, 2 ριμπάουντ, 3 κλεψίματα), Χολμς 16 (9 ριμπάουντ, 1 κλέψιμο, 1 λάθος, 2 μπλοκ), Σλούκας 5 (1/4 τρίποντα, 3 ριμπάουντ, 3 ασίστ), Ρογκαβόπουλος 7 (1), Σαμοντούροβ, Γκραντ 7 (4 ασίστ), Ναν 21 (4/12 δίποντα, 2/4 τρίποντα, 7/7 βολές, 5 ριμπάουντ, 3 ασίστ, 2 κλεψίματα, 2 λάθη), Φαρίντ 2, Ερνανγκόμεθ 9 (1/3 τρίποντα,8 ριμπάουντ, 3 κλεψίματα), Γιούρτσεβεν 2 (4 ριμπάουντ)

Βίρτους Μπολόνια (Ιβάνοβιτς): Έντουαρντς 24 (6/12 δίποντα, 3/9 τρίποντα, 3/3 βολές, 4 ριμπάουντ, 4 λάθη), Παγιόλα 6 (1/5 τρίποντα, 6 ριμπάουντ, 4 ασίστ), Νιανγκ (7 ριμπάουντ, 2 κλεψίματα, 2 λάθη), Σμάιλαγκιτς 2, Τέιλορ 6 (2/4 τρίποντα, 4 ασίστ), Άλστον, Χάκετ 6 (1/1 τρίποντο, 3 ριμπάουντ, 2 ασίστ), Μόργκαν12 (2/4 τρίποντα, 3 ριμπάουντ), Τζάλοου 3, Ντιουφ 2 (2 κλεψίματα), Ακέλε 10 (6 ριμπάουντ)