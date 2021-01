Παναθηναϊκός: «Χαλάει» το δανεισμό του Σισακό η Ζούλτε

Ο Παναθηναϊκός αναμένεται να προβεί σε μετεγγραφή μέσου, μετά και από σχετική υπόδειξη του Λάζλο Μπόλονι και στο Βέλγιο κάνουν λόγο για συμφωνία του Ντρεοσί με τον Αμπντουλαγιέ Σισακό.

Ο τεχνικός διευθυντής της ΠΑΕ Παναθηναϊκός φέρεται να έχει συμφωνήσει με τον ποδοσφαιριστή, αλλά η Ζούλτε Βαρέγκεμ εμφανίζεται έτοιμη να “χαλάσει” την υπόθεση. Οι Βέλγοι δεν θέλουν δανεισμό, αλλά μετεγγραφή του ποδοσφαιριστή, γεγονός που μοιάζει ικανό να βάλει τέλος στην υπόθεση.

“Ο Αμπμντουλαγιέ Σισακό και ο Παναθηναϊκός έχουν φτάσει σε συμφωνία για τον δανεισμό του με οψιόν αγοράς μέχρι το καλοκαίρι αλλά η ομάδα του, η Ζούλτε Βάρεγκεμ, αρνείται τον δανεισμό και επιθυμεί πώληση του ποδοσφαιριστή”, αναφέρει σχετική ανάρτηση ξένου ρεπόρτερ.

Abdoulaye Sissako et le Panathinaïkós ont trouvé un accord pour un prêt de six Moix mais son club, Zulte Waregem, refuse pour l’instant ce prêt avec option d’achat et souhaite un transfert #Mercato #RMCLive