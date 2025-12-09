Συμβαίνει τώρα:
Παναθηναϊκός – Χάποελ Τελ Αβίβ: Ανακοίνωσαν το 8o φετινό sold out οι πράσινοι στη Euroleague

Η αναμέτρηση κόντρα στους ισραηλινούς θα γίνει στις 18 Δεκεμβρίου
Παναθηναϊκός
Η ατμόσφαιρα από τους φίλους του Παναθηναϊκού κόντρα στη Μακάμπι/ (ΑΡΓΥΡΩ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ / EUROKINISSI)

Ο Παναθηναϊκος την 17η αγωνιστική της Euroleague θα αντιμετωπίσει τη Χάποελ Τελ Αβίβ του Δημήτρη Ιτούδη και όπως ανακοινώθηκε το Telekom Center Athens θα είναι κατάμεστο.

Κόντρα στη Χάποελ Τελ Αβίβ θα είναι το 8ο sold out σε παιχνίδι της Euroleague τη φετινή σεζόν. Μόνο στο παιχνίδι του Παναθηναϊκού με την Dubai BC δεν είχε ανακοινωθεί sold out από την πράσινη ΚΑΕ.

Με Μπάγερν, Μπαρτσελόνα, Βιλερμπάν, Μακάμπι, Παρτιζάν και Βαλένθια το γήπεδο ήταν κατάμεστο, ενώ το πρώτο sold out που ανακοινώθηκε είναι για το παιχνίδι με τον Ολυμπιακό που θα γίνει στις 2 Ιανουαρίου. Τα εισιτήρια για το ντέρμπι των αιωνίων έχουν εξαντληθεί από τον Άυγουστο, που κυκλοφόρησαν.

