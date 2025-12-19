Παναθηναϊκός – Χάποελ Τελ Αβίβ ανάλυση: Η άμυνα «έσβησε» τον Μίσιτς και ο Ναν με τον Όσμαν «καθάρισαν» στην επίθεση

Ο Παναθηναϊκός πήρε μεγάλη νίκη με 93-82 κόντρα στη Χάποελ Τελ Αβίβ για την 17η αγωνιστική της Euroleague με τον Κέντρικ Ναν να είναι ο πρώτος σκόρερ της αναμέτρησης.

Ο Κώστας Σλούκας άναψε τη φλόγα στην τελευταία περίοδο της αναμέτρησης για τον Παναθηναϊκό και ο Κέντρικ Ναν πήρε την σκυτάλη για να «καθαρίσει» κόντρα στη Χάποελ Τελ Αβίβ.

Ο Αμερικανός τελείωσε με 19 πόντους τηv αναμέτρηση και με συμπαραστάτη τον Όσμαν που έβαλε 17 ήταν οι πρώτοι σκόρερ του παιχνιδιού.

Η αμυντική προσέγγιση του Παναθηναϊκού

Ο Παναθηναϊκός «έσβησε» τον Μίσιτς που έμεινε στους 4 πόντους και στις 4 ασίστ και κράτησε τη Χάποελ Τελ Αβίβ στους 82 πόντους. Ανάγκασε τη Χάποελ να παίξει με πολλές ατομικές ενέργειες και αυτό εξαφάνισε την τρομερή επιθετική εικόνα που είχε δείξει φέτος στα παρκέ.

Τα 13 λάθη για 18 ασίστ λένε πολλά για τον τρόπο που κλείδωσαν το επιθετικό παιχνίδι των Ισραηλινών οι πράσινοι. Ο Παναθηναϊκός ξεκίνησε το παιχνίδι με τον Καλαϊτζάκη και τον Γκραντ στα γκαρντ. Αυτό έφερε μία απροσδόκητη ενέργεια και φαίνεται πως μπέρδεψε την ομάδα του Ιτούδη.

Ο Παναγιώτης Καλαϊτζάκης έπαιξε σχεδόν 14 λεπτά και έκανε τρομερή δουλειά για το ρόλο που είχε στην αναμέτρηση. Πέτυχε, μάλιστα, και ένα τρίποντο.

Ο Σλούκας ξεκίνησε την αντεπίθεση και ο Ναν την ολοκλήρωσε

Ο Κώστας Σλούκας έκανε ένα 8-0 σερί κόντρα σε όλη τη Χάποελ στο τέλος της τρίτης και στις αρχές της τέταρτης περιόδου και έβαλε φωτιά στο Telekom Center Athens, Ο Κέντρικ Ναν που είχε μείνει χαμηλά στην αναμέτρηση χωρίς να έχει καλή εικόνα πήρε την μπαγκέτα από τον αρχηγό του και έβαλε δέκα πόντους στα τελευταία λεπτά του αγώνα για να «καθαρίσει» την αναμέτρηση με τους Ισραηλινούς.

Ο Αμερικανός τελείωσε με 19 πόντους και με την εμφάνισή του στα τελευταία λεπτά έδειξε γιατί είναι ένας από τους καλύτερους παίκτες στην Ευρώπη.

Ο Όσμαν κουβάλησε τους πράσινους στην έναρξη

Ο Τούρκος φόργουορντ του «τριφυλλιού» εκμεταλλεύτηκε την τρομερή άμυνα στην έναρξη του αγώνα και έτρεξε πολλές φορές το γήπεδο στον ανοιχτό χώρο για να δημιουργήσει συνθήκες για εύκολα καλάθια. Είχε 10 πόντους στο πρώτο ημίχρονο και ολοκλήρωσε το παιχνίδι με 17.

Έπαιξε άμυνα με πολύ πάθος και πολλές φορές ανάγκασε σε λάθος τους αντιπάλους του. Στην τελευταία περίοδο πέτυχε ένα πολύ σημαντικό τρίποντο και το πανηγύρισε έξαλλα με τους φιλάθλους της ομάδας.

Οι πράσινοι θα ταξιδέψουν στη Λιθουανία για να αντιμετωπίσουν τη Ζαλγκίρις στο τελευταίο παιχνίδι της χρονιάς για τη Euroleague (23/12/25, 20:00).