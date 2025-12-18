Παναθηναϊκός – Χάποελ Τελ Αβίβ: «Μάχη» των «πρασίνων» με την πρωτοπόρο της Euroleague στο κατάμεστο «Telekom Center Athens»

Δυο 24ωρα μετά το μεγάλο του “διπλό” επί της Φενέρμπαχτσε, ο Παναθηναϊκός επιστρέφει στο “Telekom Center Athens”, έχοντας crash test με την Χάποελ Τελ Αβίβ, για την 17η αγωνιστική της regular season της Euroleague.

Ο Παναθηναϊκός βρίσκεται στην 4η θέση του βαθμολογικού πίνακα της Euroleague με ρεκόρ 10-6, την ώρα που η Χάποελ Τελ Αβίβ απολαμβάνει την μοναξιά της κορυφής με ρεκόρ 12-4.

Η ομάδα του Αταμάν επέστρεψε στα θετικά αποτελέσματα στη διοργάνωση, μετά από τις διαδοχικές ήττες του κόντρα σε Βαλένθια και Αρμάνι Μιλάνο και θέλει να κάνει το 2/2 στη νέα διαβολοβδομάδα της διοργάνωσης. Για τους “πράσινους” ακολουθεί η εκτός έδρας αναμέτρησή τους με τη Ζάλγκιρις (23.12.2025), πριν το ντέρμπι των “αιωνίων” (02.01.2025) για τη 19η αγωνιστική της Euroleague.

Από την άλλη, η Χάποελ Τελ Αβίβ του Δημήτρη Ιτούδη αποτελεί τη μεγάλη έκπληξη στη φετινή Euroleague. Πριν από δυο 24ωρα επιβλήθηκε με 84-78 του Ερυθρού Αστέρα, στην επιστροφή της στη φυσική της έδρα. Οι ισραηλινοί ταξίδεψαν στην Αθήνα χωρίς απουσίες.

Ο Εργκίν Αταμάν θα έχει στη διάθεσή του τον Κώστα Σλούκα (δεν αντιμετωπίζει κάποιο σοβαρό πρόβλημα, παρότι ζήτησε αλλαγή κόντρα στη Φενέρ), ενώ μπορεί να επιστρέψει στην δράση μετά από καιρό και ο Ρισόν Χολμς, ο οποίος προπονήθηκε την Τετάρτη (17.12.2025) και μένει να δούμε αν θα συμπεριληφθεί τελικά στη δωδεκάδα.

Εμίν Μογκούλκοτς (Τουρκία), Κάρλος Κορτές (Ισπανία) και Τόμας Μπισουέλ (Γαλλία) θα είναι οι διαιτητές της αποψινής αναμέτρησης.

Το σημερινό πρόγραμμα στη Euroleague

21:05 Μακάμπι – Βαλένθια / Novasports 6

21:15 Παναθηναϊκός – Χάποελ Novasports Prime

21:30 Αρμάνι Μιλάνο – Φενέρμπαχτσε Novasports 5

21:45 Ρεάλ Μαδρίτης – Παρί Novasports 4

Τα ματς της Παρασκευής (19.12.2025)

19:30 Αναντολού Εφές-Ντουμπάι / Novasports6HD

20:00 Ζάλγκιρις-Παρτίζαν / Novasports Start

20:30 Μονακό-Μπάγερν Μονάχου / Novasports4HD

21:15 Ολυμπιακός-Βιλερμπάν / Novasports Prime

21:30 Μπαρτσελόνα-Μπασκόνια / Novasports5HD

21:45 Ερυθρός Αστέρας-Βίρτους Μπολόνια / Novasports6HD