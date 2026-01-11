Αθλητικά

Παναθηναϊκός: Χωρίς Ναν και Φαρίντ κόντρα στο Περιστέρι Betsson

Εκτός εξάδας ξένων έμειναν οι δύο Αμερικανοί
Ναν
Ο Ναν με τη φανέλα του Παναθηναϊκού/ (ΜΑΡΚΟΣ ΧΟΥΖΟΥΡΗΣ / EUROKINISSI)

Ο Παναθηναϊκός θα υποδεχτεί το Περιστέρι Betsson για την 14η αγωνιστική της GBL (11/01/26, 16:00, ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ) και θα παραταχθεί χωρίς τον Κέντρικ Ναν και τον Κένεθ Φαρίντ.

Οι Ναν και Φαρίντ έμειναν εκτός της εξάδας ξένων του Παναθηναϊκού για το παιχνίδι της GBL, κυρίως για λόγους ξεκούρασης, με σκοπό να είναι φρέσκοι στο σημαντικό εκτός έδρας παιχνίδι με την Μπάγερν Μονάχου για τη Euroleague (15/01/26, 20:30).

Εκτός έμειναν και οι Λεσόρ και Μήτογλου που παραμένουν τραυματίες, αλλά και ο Γκριγκόνις, ο οποίος δεν είναι δηλωμένος στη GBL.

Η εξάδα ξένων του Παναθηναϊκού: Σορτς, Όσμαν, Χολμς, Γκραντ, Ερνανγκόμεθ και Γιούρτσεβεν.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Αθλητικά
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
180
126
70
68
49
Αθλητικά: Περισσότερα άρθρα
Newsit logo
Newsit logo