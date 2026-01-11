Παναθηναϊκός: Χωρίς Ναν και Φαρίντ κόντρα στο Περιστέρι Betsson

Ο Παναθηναϊκός θα υποδεχτεί το Περιστέρι Betsson για την 14η αγωνιστική της GBL (11/01/26, 16:00, ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ) και θα παραταχθεί χωρίς τον Κέντρικ Ναν και τον Κένεθ Φαρίντ.

Οι Ναν και Φαρίντ έμειναν εκτός της εξάδας ξένων του Παναθηναϊκού για το παιχνίδι της GBL, κυρίως για λόγους ξεκούρασης, με σκοπό να είναι φρέσκοι στο σημαντικό εκτός έδρας παιχνίδι με την Μπάγερν Μονάχου για τη Euroleague (15/01/26, 20:30).

Εκτός έμειναν και οι Λεσόρ και Μήτογλου που παραμένουν τραυματίες, αλλά και ο Γκριγκόνις, ο οποίος δεν είναι δηλωμένος στη GBL.

Η εξάδα ξένων του Παναθηναϊκού: Σορτς, Όσμαν, Χολμς, Γκραντ, Ερνανγκόμεθ και Γιούρτσεβεν.