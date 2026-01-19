Αθλητικά

Παναθηναϊκός: Χωρίς τον Κέντρικ Ναν οι πράσινοι κόντρα στην Μπασκόνια

Ο Ρογκαβόπουλος θα είναι κανονικά στη διάθεση του Αταμάν
Κέντρικ Ναν
Ο Κέντρικ Ναν με τη φανέλα του Παναθηναϊκού/ (ΜΑΡΚΟΣ ΧΟΥΖΟΥΡΗΣ / EUROKINISSI)

Ο Παναθηναϊκός θα αντιμετωπίσει την Μπασκόνια για την 23η αγωνιστική της Euroleague (20/01/26, 21:15, Newsit.gr Novasports Prime) και ο Κέντρικ Ναν δεν θα αγωνιστεί στην αναμέτρηση, αφού δεν έχει ξεπεράσει ακόμα το πρόβλημα που τον ταλαιπωρεί.

Ο Ναν ταλαιπωρείται από ένα διάστρεμμα και δεν έχει επιστρέψει στις προπονήσεις του Παναθηναϊκού σε αντίθεση με τον Ρογκαβόπουλο που έδωσε το παρών στην τελευταία προπονήση και θα είναι διαθέσιμος για την αναμέτρηση με την ισπανική ομάδα.

Εκτός για την ομάδα του Αταμάν παραμένουν οι Μήτογλου και Λεσόρ. Ο Αμερικανός γκαρντ «τρέχει» για να προλάβει την αναμέτρηση με την Μακάμπι στο Ισραήλ (22/01.26, 21:05).

Αθλητικά
