Παναθηναϊκός – Χράντετς Κράλοβε: Αλλάζει σχηματισμό και ψάχνει σκορ πρόκρισης στη League Phase του Conference League

Το τελευταίο βήμα για την πρόκριση στη League Phase του Conference League θέλει να κάνει ο Παναθηναϊκός.

Η ομάδα του Τζέικομπ Νίστρουπ υποδέχεται τη Χράντετς Κράλοβε στο ΟΑΚΑ το βράδυ της Πέμπτης (20/8/2026, 21:30, ΣΚΑΪ, live από το NewsIt.gr) για τα πλέι οφ του Conference League και θέλει τη νίκη με ένα καλό σκορ πρόκρισης. Ο Παναθηναϊκός είναι το φαβορί κόντρα στους Τσέχους, οι οποίοι είναι μαχητικοί, δυσκολεύοντας αρκετά την ισχυρή Μπεσίκτας στην προηγούμενη φάση.

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Σε σχέση με τον προηγούμενο αγώνα με την ΤΣΣΚΑ 1948, ο Δανός τεχνικός του τριφυλλιού θα επαναφέρει τον σχηματισμό 4-2-3-1, καθώς θα έχει διαθέσιμο πλέον στο δεξί άκρο της άμυνας τον Τριαντάφυλλο Τσάπρα που εξέτισε την ποινή του, ενώ είναι πολύ πιθανό να αλλάξει και τον παρτενέρ του Ετιέν Καμαρά στον άξονα, δίνοντας φανέλα βασικού στον Άνταμ Τσέριν.

Από εκεί και πέρα, φαβορί για την κορυφή της επίθεσης είναι ο Σίριλ Ντέσερς, με τον Ανδρέα Τετέι να διεκδικεί τη θέση, ενώ ο Λιβάι Γκαρσία θα ξεκινήσει πάλι δεξιά, έχοντας τον Σαντίνο Αντίνο στο αριστερό «φτερό» της επίθεσης.

Στο «10» αναμένεται να πάρει θέση ο Αντριάνο Γιάγκουσιτς, ενώ την αμυντική τετράδα μπροστά απ’ τον Ινιάκι Πένια θα συμπληρώσουν οι Ρικ φαν Ντρόνγκελεν, Στέφαν ντε Φράι και Γιώργος Κυριακόπουλος.

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Ο Δανός τεχνικός αποφάσισε να κάνει μία αλλαγή της τελευταίας στιγμής στην ευρωπαϊκή λίστα του Παναθηναϊκού, συμπεριλαμβάνοντας τον Έρικ Πάλμερ-Μπράουν, που επέστρεψε μετά από τραυματισμό που τον είχε κρατήσει εκτός για περίπου 3 μήνες, ενώ άφησε για τακτικούς λόγους εκτός απ’ την συγκεκριμένη σειρά αγώνων τον Ανάς Ζαρουρί.

Η αποστολή του Παναθηναϊκού: Τσάβες, Κότσαρης, Κάτρης, Τσιριβέγια, Τουμπά, Πάλμερ-Μπράουν, Ραστόντερ, Κοντούρης, Ταμπόρδα, Πελίστρι, Μπινιάρης.

Διαιτητής του αγώνα θα είναι ο Ζερόμ Μπρισάρ (Γαλλία). Βοηθοί του θα είναι οι Αλεξί Οζέ, Ορελιέν Μπερτομιέ (Γαλλία), 4ος ο Ερικ Βατεγιέ (Γαλλία), VAR ο Ζερεμί Πινιάρ (Γαλλία) και AVAR ο Χαμίντ Γκεναουί (Γαλλία).