Παναθηναϊκός – Χράντετς Κράλοβε: Η ώρα και το κανάλι του αγώνα

Ο Παναθηναϊκός υποδέχεται τη Χράντετς Κράλοβε στο ΟΑΚΑ, στο πρώτο μεταξύ τους παιχνίδι για τα πλέι οφ του Conference League.

Ο Παναθηναϊκός καλείται να κάνει το πρώτο βήμα πρόκρισης στη League Phase του Conference League, εξασφαλίζοντας ένα καλό σκορ ενόψει της ρεβάνς στην Τσεχία.

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Ο Δανός τεχνικός του τριφυλλιού, Τζέικομπ Νίστρουπ, αποφάσισε να κάνει μία αλλαγή της τελευταίας στιγμής στην ευρωπαϊκή λίστα του Παναθηναϊκού, συμπεριλαμβάνοντας τον Έρικ Πάλμερ-Μπράουν, που επέστρεψε μετά από τραυματισμό που τον είχε κρατήσει εκτός για περίπου 3 μήνες, ενώ άφησε για τακτικούς λόγους εκτός απ’ την συγκεκριμένη σειρά αγώνων τον Ανάς Ζαρουρί.

Η αναμέτρηση είναι προγραμματισμένη για τις 21:30 και θα μεταδοθεί ζωντανά από τη συχνότητα του ΣΚΑΙ.