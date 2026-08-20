Παναθηναϊκός – Χράντετς: Βασικοί Τεττέη, Λιβάι Γκαρσία και Ταμπόρδα – Οι ενδεκάδες του αγώνα για τα πλέι οφ του Conference League

Ο Παναθηναϊκός φιλοξενεί στο ΟΑΚΑ την Χράντετς Κράλοβε, στο πρώτο μεταξύ τους παιχνίδι για τα πλέι οφ του Conference League.

Περί που μια ώρα πριν την έναρξη του Παναθηναϊκός – Χράντετς, ο Τζέικομπ Νίστρουπ ανακοίνωσε τους παίκτες που θα αποτελέσουν το βασικό σχήμα της ομάδας του απέναντι στους Τσέχους.

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Ο προπονητής ου Παναθηναϊκού πραγματοποίησε τρεις αλλαγές σε σχέση με το τελευταίο ματς απέναντι στην ΤΣΣΚΑ 1948, επαναφέροντας στην 11άδα τους Τσάπρα, Ταμπόρδα και Τεττέη. Παράλληλα, διατήρησε στην ενδεκάδα τον Λιβάι Γκαρσία.

Παναθηναϊκός: Πένια, Τσάπρας, Ντε Φράι, Φαν Ντρόγκελεν, Κυριακόπουλος, ταμπόρδα, Τσιριβέγια, καμαρά, Λιβάι Γκαρσία, Αντίνο, Τετέι

Στον πάγκο του “τριφυλλιού” οι Κότσαρης, Τσάβες, Κάτρης, Τσέριν, Τουμπά, Ντέσερς, Πάλμερ-Μπράουν, Κοντούρης, Γιάγκουσιτς, Πελίστρι, Μπινιάρης και Ραστόντερ.

Χράντετς: Ζάντραζιλ, Τσεχ, Τσιχάκ, ουριντσάι, Λίντβιτσεκ, Νταρίντα, Ντάνσακ, Χόρακ, Φαν Μπούρεν, Σλόντσικ, Μίχαλικ