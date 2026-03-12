Παναθηναϊκός – Ζαλγκίρις 92-88: Επιστροφή στις νίκες για το «τριφύλλι», ο Λεσόρ επανέφερε το πάθος στο T- Center

Ο Παναθηναϊκός πήρε σημαντική νίκη με 92-88 επί της Ζαλγκίρις στο T- Center στην επιστροφή του Ματίας Λεσόρ και σταμάτησε το αρνητικό του σερί σε Ελλάδα και Ευρώπη.

Ο Λεσόρ ήταν καταπληκτικός στην επιστροφή του (πέτυχε 9 πόντους), κυρίως για το πάθος που έβαλε στο glass floor. Αυτό το πάθος ώθησε τους συμπάικτες του να τρέξουν στον αιφνιδιασμό και να πετύχουν εύκολα καλάθια, με βασικό πρωταγωνιστή τον Όσμαν, που πέτυχε 24 πόντους.

Ο Ναν ήταν καταπληκτικός και καθοριστικός για το «τριφύλλι» πετυχαίνοντας μεγάλα καλάθια και ολοκληρώνοντας το παιχνίδι με 22 πόντους. Μεγάλη βοήθεια πρόσφερε και ο Σλούκας, που «κουβάλησε» στην τρίτη περίοδο την επίθεση των πρασίνων και είχε 12 πόντους στην αναμέτρηση.

Αξιοσημείωτο στατιστικό για την ομάδα του Αταμάν ήταν τα μόλις 11 τρίποντα (5/11)που εκτέλεσε στον αγώνα, την ίδια στιγμή που σούταρε 50 φορές για δύο πόντους (26/50).

Δείτε εδώ το live του αγώνα.

Ο αγώνας

Ο Παναθηναϊκός ξεκίνησε καλά με την αύρα του Ματίας Λεσόρ στο παιχνίδι, όμως μόλις ο Γάλλος πέρασε στον πάγκο, η άμυνα χάλασε και η Ζαλγκίρις πήρε κεφάλι στο σκορ. Οι άμυνες και των δύο ομάδων δεν ήταν εκεί και το πρώτο δεκάλεπτο ολοκληρώθηκε 24-27 υπέρ των Λιθουανών.

Η εικόνα δεν άλλαξε και στην έναρξη του δευτέρου δεκαλέπτου. Οι δύο ομάδες απαντούσαν η μία στην άλλη με τους φιλοξενούμενους να διατηρούν μία μικρή διαφορά. Ο Ουλάνοβας έκανε το 31-36 με τρίποντο και από εκεί και έπειτα η άμυνα των πρασίνων «έσφιξε» για να πάρουν εύκολα καλάθια στον αιφνιδιασμό, κυρίως με τον Όσμαν. Το πρώτο ημίχρονο ολοκληρώθηκε με το «τριφύλλι» να έχει το προβάδισμα (44-40).

Οι πράσινοι συνέχισαν να παίζουν καλά στην άμυνα και πήραν δύο φορές προβάδισμα εννέα πόντων στο τρίτο δεκάλεπτο. Οι Λιθουανοί όπως πάντα δεν τα παράτησαν και επέστρεψαν και τις δύο μειώνοντας το σκορ. Το «τριφύλλι» έκλεισε με έξι πόντους απόσταση την τρίτη περίοδο.

Ο Παναθηναϊκός πήρε προβάδισμα 14 πόντων (82-68) στο παιχνίδι και όλα έδειχναν να τελειώνουν, όμως η επτάψυχη Ζαλγκίρις επέστρεψε ξανά και έφτασε μέχρι και στο τρίποντο από τους πράσινους. Ο Χουάντσο έβαλε το κρίσιμο τρίποντο στο φινάλε του αγώνα και χάρισε τη νίκη στο «τριφύλλι», μία νίκη που άξιζε για την μεγάλη προσπάθεια στο T- Center.

ΤΑ ΔΕΚΑΛΕΠΤΑ: 24-27, 44-40, 65-59, 92-88

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ (Αταμάν): Σορτς 6, Καλαϊτζάκης, Όσμαν 24 (5/5 δίποντα, 2/2 τρίποντα, 8/10 βολές, 5 ριμπάουντ, 3 ασίστ, 2 κλεψίματα), Χολμς 2, Σλούκας 12, Χέιζ-Ντέιβις 10 (1), Γκραντ (3 ριμπάουντ, 5 ασίστ, 3 κλεψίματα, 1 λάθος), Ναν 22 (8/15 δίποντα, 1/5 τρίποντα, 3/3 βολές, 3 ασίστ, 2 κλεψίματα, 2 λάθη), Λεσόρ 9 (3 ριμπάουντ, 1 ασίστ, 2 λάθη, 1 μπλοκ), Φαρίντ 2, Ερνανγκόμεθ 5 (1/2 τρίποντα, 9 ριμπάουντ).

ΖΑΛΓΚΙΡΙΣ (Μασιούλις): Γουίλιαμς-Γκος 13 (4 ριμπάουντ, 4 ασίστ), Φρανσίσκο 23 (4/9 τρίποντα, 4 ριμπάουντ, 4 ασίστ), Ράιτ 12 (2 λάθη), Μπραζντέικις 5 (1/8 σουτ), Γκιεντράιτις, Τουμπέλις 7 (4 ριμπάουντ, 3 κλεψίματα, 4 λάθη), Λο 11 (2/6 τρίποντα, 5 ριμπάουντ, 3 ασίστ, 3 λάθη), Σλίβα 9 (1), Μπιρούτις 5 (5 ριμπάουντ), Μπουτκεβίτσιους, Σιρβίντις, Ουλάνοβας 3 (1).