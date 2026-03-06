Παναθηναϊκός – Ζαλγκίρις Κάουνας: Επίσημα στις 22:00 το παιχνίδι για την 31η αγωνιστική της Euroleague

Ο Παναθηναϊκός θα αντιμετωπίσει τη Ζαλγκίρις Κάουνας την Πέμπτη 12 Μαρτίου 2026, για την 31η αγωνιστική της Euroleague, με την αναμέτρηση να διεξάγεται τελικά στις 22:00 ώρα Ελλάδας.

Μετά από σχετικό αίτημα της ΚΑΕ Παναθηναϊκός, η Euroleague ανακοίνωσε την αλλαγή ώρας στο παιχνίδι με τη Ζαλγκίρις Κάουνας στο Telekom Center Athens, ώστε να μη συμπίπτει με τον αγώνα της ποδοσφαιρικής ομάδας του “τριφυλλιού” με τη Ρεάλ Μπέτις στο Europa League.

Οι οπαδοί του Παναθηναϊκού θα έχουν έτσι την ευκαιρία να ζήσουν μία… καταπράσινη Πέμπτη, με την ομάδα του Μπενίτεθ να αγωνίζεται στις 19:45 και τον 7 φορές πρωταθλητή Ευρώπης να έχει… τζάμπολ λίγο αργότερα.