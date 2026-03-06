Αθλητικά

Παναθηναϊκός – Ζαλγκίρις Κάουνας: Επίσημα στις 22:00 το παιχνίδι για την 31η αγωνιστική της Euroleague

Αλλαγή ώρας λόγω... Europa League για τον Παναθηναϊκό
Οι παίκτες του Παναθηναϊκού
Οι παίκτες του Παναθηναϊκού με τον Αταμάν (ΜΑΡΚΟΣ ΧΟΥΖΟΥΡΗΣ / EUROKINISSI)

Ο Παναθηναϊκός θα αντιμετωπίσει τη Ζαλγκίρις Κάουνας την Πέμπτη 12 Μαρτίου 2026, για την 31η αγωνιστική της Euroleague, με την αναμέτρηση να διεξάγεται τελικά στις 22:00 ώρα Ελλάδας.

Μετά από σχετικό αίτημα της ΚΑΕ Παναθηναϊκός, η Euroleague ανακοίνωσε την αλλαγή ώρας στο παιχνίδι με τη Ζαλγκίρις Κάουνας στο Telekom Center Athens, ώστε να μη συμπίπτει με τον αγώνα της ποδοσφαιρικής ομάδας του “τριφυλλιού” με τη Ρεάλ Μπέτις στο Europa League.

Οι οπαδοί του Παναθηναϊκού θα έχουν έτσι την ευκαιρία να ζήσουν μία… καταπράσινη Πέμπτη, με την ομάδα του Μπενίτεθ να αγωνίζεται στις 19:45 και τον 7 φορές πρωταθλητή Ευρώπης να έχει… τζάμπολ λίγο αργότερα.

