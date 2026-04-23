Παναθηναϊκός – ΖΑΟΝ 3-0: Οι πράσινες «σκούπισαν» τις αντιπάλους τους και κατέκτησαν τη Volley League γυναικών

Ο Παναθηναϊκός έφτασε τα 27 πρωταθλήματα Ελλάδας και διεύρυναν την κυριαρχία τους στο ελληνικό βόλεϊ
Οι αθλήτριες του Παναθηναϊκού πανηγυρίζουν την κατάκτηση της Volley League/ (ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΠΙΡΝΤΑΧΑΣ / EUROKINISSI)

Ο Παναθηναϊκός επέστρεψε στην κορυφή της Volley League γυναικών μετά από έναν χρόνο απουσίας κερδίζοντας 3-0 τον ΖΑΟΝ στον τρίτο τελικό και κατέκτησαν για 27η φορά το θεσμό (σύμφωνα με την ΕΟΠΕ γιατί οι «πράσινοι» τονίζουν πως είναι το 28ο) . Το «τριφύλλι» σύμφωνα με ανακοίνωση που εξέδωσε μετράει και αυτό του 1970, ενώ η Ομοσπονδία ξεκινάει το μέτρημα από το 1971.

Σε μία χρονιά που ο Παναθηναϊκός έφτασε μέχρι τον τελικό του Challenge Cup, όπου ηττήθηκε από τη Βαλεφόλια, κατάφερε να κατακτήσει τη Volley League «σκουπίζοντας» τον ΖΑΟΝ στη σειρά των τελικών.

Για ακόμα ένα παιχνίδι οι Μπενετ, Σάμανταν, Λαμπόβσκα και Γουάτι κουβάλησαν επιθετικά την ομάδα του Κιαπίνι για να πάρει εύκολα και γρήγορα την τρίτη νίκη που την έφεραν στην κορυφή της Ελλάδας.

 

Σε κανένα από τα τρία σετ δεν κατάφερε ο ΖΑΟΝ να γίνει απειλητικός και ο Παναθηναϊκός μπροστά στους φιλάθλους του στο κλειστό του Μετς κέρδισε 25-19 το πρώτο σετ, 25-16 το δεύτερο και 25-19 το τελευταίο σετ των τελικών.

 

Η «Χρυσή Βίβλος» των πρωταθλητών

Παναθηναϊκός 27
Ολυμπιακός 9
Ζ.Α.Ο.Ν. Κηφισιάς 5
Φ.Ο. Βριλησσίων 5
Φιλαθλητικός Θεσσαλονίκης 4
Ιωνικός Νέας Φιλαδέλφειας 2
Πανελλήνιος 2
AEK 1

