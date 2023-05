Ο Κάρλος Ζέκα στις πρώτες του δηλώσεις ως ποδοσφαιριστής του Παναθηναϊκού, ανέφερε πως επέστρεψε στο σπίτι του.

Ο Ζέκα που αγωνίστηκε στον Παναθηναϊκό από το 2011 ως το 2017, αποτελώντας αρχηγό του συλλόγου για αρκετά χρόνια, γύρισε στην Ελλάδα και τον Παναθηναϊκό, αναφέροντας πως το όνειρο του να παίξει ξανά με το «τριφύλλι» στο στήθος, έγινε πραγματικότητα.

Αναλυτικά τα λόγια του Ζέκα:

«Γεια σου φίλε του Παναθηναϊκού. Είναι αλήθεια! Επιστρέφω στην ομάδα, επιστρέφω στο “σπίτι” μου, στην ομάδα που αγαπώ. Ήταν ένα όνειρο να ξαναγυρίσω και να παίξω με τη φανέλα του Παναθηναϊκού! Περιμένω να σας δω από κοντά».

🗣 @ZecaRodrigues10 has a message for the Greens 🟢⚪️💚☘️#Panathinaikos #PAOFC pic.twitter.com/FjZYd2EATg