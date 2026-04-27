Πανηγυρική παρέλαση του ΟΦΗ με ανοιχτό λεωφορείο στο Ηράκλειο – «Πέφτουν τα τείχη για τους Κυπελλούχους»

Ο ΟΦΗ προετοιμάζεται για τη μεγάλη φιέστα της κατάκτησης του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson, που θα πραγματοποιηθεί σήμερα (27/04/26) στις 18:00 στο Ηράκλειο και με ανακοίνωση ενημέρωσε τους φίλους της ομάδας για τη διαδρομή του ανοιχτού πούλμαν.

Οι παίκτες και ο προπονητής του ΟΦΗ θα ξεκινήσουν στο ανοιχτό πούλμαν από το «Γεντί Κουλέ» και θα βιώσουν την αποθέωση από τους Ομιλήτες που θα βρίσκονται σε όλο το Ηράκλειο για να υποδεχτούν τους ήρωες του Πανθεσσαλικού, που πρόσφεραν το τρόπαιο του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson στους Κρητικούς μετά από 39 χρόνια.

Η ανακοίνωση της ΠΑΕ ΟΦΗ για τη διαδρομή του πούλμαν των θριαμβευτών

«Πέφτουν τα τείχη για τους Κυπελλούχους. Σήμερα δεν είναι μια συνηθισμένη μέρα. Είναι μέρα γιορτής για όλη την Κρήτη! Οι θριαμβευτές του Βόλου επέστρεψαν στο νησί και το Ηράκλειο βγαίνει στους δρόμους για να αποθεώσει τους Κυπελλούχους Ελλάδας 2026!

Στις 18:00 ο Χρήστος Κόντης με τους ποδοσφαιριστές του θα επιβιβασθούν σε ανοιχτό πούλμαν, ντυμένο στα πορτοκαλί – τα χρώματά μας στον μεγάλο τελικό – και θα ξεκινήσουν μια πανηγυρική παρέλαση, από το “Γεντί Κουλέ”, την ιστορική μας έδρα, ως την “καρδιά” της πόλης, για να γιορτάσουμε όλοι την κατάκτηση του Κυπέλλου!

Η πορεία του πούλμαν θα αρχίσει από το γήπεδο “Θ. Βαρδινογιάννης” και στη συνέχεια θα κατευθυνθεί προς την Σοφ. Βενιζέλου (παραλιακή), τις οδούς Γιαμαλάκη – Αγίου Μηνά, Αβέρωφ, με στάση στην Πλατεία Ελευθερίας και στη συνέχεια θα περάσει από τις οδούς Δικαιοσύνης, 25ης Αυγούστου, με δεύτερη στάση στα “Λιοντάρια” και τη Λότζια και θα επιστρέψει στο “Θ. Βαρδινογιάνης” μέσω της παραλιακής οδού. Σήμερα γράφουμε ιστορία όλοι μαζί.

Βγείτε στα μπαλκόνια, κατεβείτε στους δρόμους, φωνάξτε, τραγουδήστε, ζήστε το! Αυτές οι στιγμές είναι δικές μας!

Είμαστε οι Κυπελλούχοι Ελλάδας 2026!».