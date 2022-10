“Πάμε σε ένα μικρό διάλειμμα” είπε ο σχολιαστής του αγώνα του Whitmer με τους Central Catholic, για το σχολικό πρωτάθλημα football στις ΗΠΑ, ακούγοντας τους πυροβολισμούς και βλέποντας τους πάντες να τρέχουν πανικόβλητοι.

Οι πυροβολισμοί που ακούστηκαν εκτός σταδίου του Whitmer High Schooll στο Οχάιο, κατά τη διάρκεια αγώνα football, έκαναν αθλητές και θεατές να τρέχουν πανικόβλητοι, χωρίς όμως να υπάρξει κάποιος τραυματισμός, σύμφωνα με τους ανθρώπους του σχολείου.

Από τους πυροβολισμούς, όμως, προκλήθηκε ο τραυματισμός τριών ανθρώπων (δύο γυναικών κι ενός άνδρα) των οποίων η υγεία δεν διατρέχει σοβαρό κίνδυνο. Ακόμα δεν

🚨#BREAKING: Multiple people shot at a high school football game



📌#Toledo | #Ohio



Multiple law enforcement agencies are responding to multiple people shot at Whitmer High school with reports of three people Shot outside the stadium as gun shots can heard in the background pic.twitter.com/sKzix8MnZg