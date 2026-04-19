Πανιώνιος – ΑΕΚ 57-71: Η Ένωση βύθισε τον Ιστορικό στον πάτο της βαθμολογίας της Greek Basketball League

Η ΑΕΚ έδωσε συνέχεια στις εξαιρετικές εμφανίσεις της σε Ελλάδα και Ευρώπη, επικρατώντας άνετα του Πανιωνίου με 71-57 στο κλειστό της Γλυφάδας για την 25η και προτελευταία αγωνιστική της Greek Basketball League.

Ο Πανιώνιος ήταν η ομάδα που “καιγόταν” για τη νίκη, προκειμένου να παραμείνει στην κατηγορία, ωστόσο η ΑΕΚ, όχι μόνο δεν “χαρίστηκε”, αλλά έφτασε με περίπατο στη νίκη και ανέβηκε στο 16-7, δίνοντας σκληρή μάχη με τον ΠΑΟΚ (16-7) για την τρίτη θέση στην κανονική διάρκεια της Greek Basketball League.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Στο 6-17 υποχώρησε ο Πανιώνιος, ο οποίος είναι στην τελευταία θέση της κατάταξης μαζί με το Μαρούσι, αλλά υστερεί στην ισοβαθμία. Αυτό σημαίνει ότι αν ο Ιστορικός δεν κερδίσει τον Άρη στη Θεσσαλονίκη την τελευταία αγωνιστική, θα υποβιβαστεί στην Elite League.

Κορυφαίος για τους νικητές ήταν ο Δημήτρης Φλιώνης. Ο αρχηγός της ΑΕΚ σημείωσε 16 πόντους με 5/5 δίποντα και 2/2 τρίποντα.

Από πλευράς ηττημένων, διασώθηκε ο Τόμασον με 19 πόντους.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

ΤΑ ΔΕΚΑΛΕΠΤΑ: 7-21, 29-38, 42-59, 57-71.

Τα ομαδικά στατιστικά του Πανιωνίου: 9/37 δίποντα, 9/29 τρίποντα, 12/18 βολές, 36 ριμπάουντ (14 επιθετικά – 22 αμυντικά), 13 ασίστ, 13 λάθη, 8 κλεψίματα, 2 μπλοκ, 24 φάουλ.

Τα ομαδικά στατιστικά της ΑΕΚ: 17/27 δίποντα, 7/19 τρίποντα, 16/24 βολές, 40 ριμπάουντ (36 επιθετικά – 4 αμυντικά), 13 ασίστ, 20 λάθη, 7 κλεψίματα, 5 μπλοκ, 21 φάουλ.

Τα αποτελέσματα της αγωνιστικής

Μύκονος – Περιστέρι 92-88

Μαρούσι – Κολοσσός Ρόδου 108-98

Ηρακλής – ΠΑΟΚ 72-76

Καρδίτσα – Προμηθέας 95-79

Ολυμπιακός – Άρης 92-81

Πανιώνιος – ΑΕΚ 57-71

Το πρόγραμμα της τελευταίας αγωνιστικής

Άρης Betsson – Πανιώνιος (25/4, 18:15)

ΠΑΟΚ – Μαρούσι (25/4, 18:15)

Κολοσσός – Καρδίτσα (25/4, 18:15)

Προμηθέας – Ηρακλής (25/4, 18:15)

ΑΕΚ – Ολυμπιακός (25/4, 18:15)

Παναθηναϊκός AKTOR – Μύκονος Betsson (26/4, 16:00)