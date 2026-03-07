Πανιώνιος – Καλαμάτα: Ο Κολοβός χτύπησε στο πρόσωπο τον Μάντζη και αποβλήθηκε

Ο Πανιώνιος υποδέχεται την Καλαμάτα σε ένα παιχνίδι ανόδου στην Super League και μόλις στο 18′ αποβλήθηκε και άφησε τον ιστορικό με παίκτη λιγότερο, γιατί χτύπησε στο πρόσωπο τον Μάντζη.

Μετά το βίαιο χτύπημα του παίκτη του Πανιωνίου προκλήθηκε σύρραξη μεταξύ των παικτών και το παιχνίδι με την Καλαμάτα, που ούτως ή άλλως είχε μεγάλη ένταση εξαιτίας της σημασίας του και για τις δύο ομάδες, απέκτησε ακόμα πιο «άγρια ομορφιά».

Ο Βεργέτης απέβαλε με απευθείας κόκκινη κάρτα τον Κολοβό στο 19′ και αυτό έφερε τον ιστορικό σε δύσκολη θέση σχετικά με τη μάχη της ανόδου στην πρώτη εθνική. Ο Πανιώνιος πριν ξεκινήσει το παιχνίδι ήταν στο –5 από τους Μεσσήνιους και μόνο με νίκη θα έχει ελπίδες ανόδου.