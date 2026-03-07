Αθλητικά

Πανιώνιος – Καλαμάτα: Ο Κολοβός χτύπησε στο πρόσωπο τον Μάντζη και αποβλήθηκε

Ο Έλληνας μεσοεπιθετικός έβαλε «φωτιά» στη Νέα Σμύρνη με μία πολύ άσχημη και βίαιη ενέργεια
Η σύρραξη στη Νέα Σμύρνη
Η σύρραξη στη Νέα Σμύρνη ανάμεσα στους παίκτες του Πανιωνίου και της Καλαμάτας/ (ΑΝΤΩΝΗΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ / EUROKINISSI)

Ο Πανιώνιος υποδέχεται την Καλαμάτα σε ένα παιχνίδι ανόδου στην Super League και μόλις στο 18′ αποβλήθηκε και άφησε τον ιστορικό με παίκτη λιγότερο, γιατί χτύπησε στο πρόσωπο τον Μάντζη.

Μετά το βίαιο χτύπημα του παίκτη του Πανιωνίου προκλήθηκε σύρραξη μεταξύ των παικτών και το παιχνίδι με την Καλαμάτα, που ούτως ή άλλως είχε μεγάλη ένταση εξαιτίας της σημασίας του και για τις δύο ομάδες, απέκτησε ακόμα πιο «άγρια ομορφιά».

 

Ο Βεργέτης απέβαλε με απευθείας κόκκινη κάρτα τον Κολοβό στο 19′ και αυτό έφερε τον ιστορικό σε δύσκολη θέση σχετικά με τη μάχη της ανόδου στην πρώτη εθνική. Ο Πανιώνιος πριν ξεκινήσει το παιχνίδι ήταν στο –5 από τους Μεσσήνιους και μόνο με νίκη θα έχει ελπίδες ανόδου.

