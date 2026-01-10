Πανιώνιος – Κολοσσός 73-62: Πήρε τη νίκη και τη διαφορά ο Ιστορικός και έμεινε ζωντανός στη μάχη της παραμονής

Επιτέλους νίκη για τον Πανιώνιο στη Greek Basketball League. Μετά από 49 ημέρες, η ομάδα της Νέας Σμύρνης επέστρεψε στα θετικά αποτελέσματα, επικρατώντας εντός έδρας του Κολοσσού με 73-62 για την 14η αγωνιστική της GBL.

Η αναμέτρηση ήταν τελικός για τον Πανιώνιο, ο οποίος δίνει μάχη για την παραμονή του στην κατηγορία. Οι αναγεννημένοι κυανέρυθροι, με τον Μάρκοβιτς στον πάγκο τους, που είχαν συνολικά δύο νίκες (1 στη GBL και 1 στο Eurocup) στο πρώτο μισό της σεζόν, πέτυχαν ισάριθμες νίκες στις πρώτες δέκα ημέρες του 2026 και ελπίζουν σε καλύτερες μέρες.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο Πανιώνιο πήρε το ντέρμπι παραμονής με τον Κολοσσό, έφτασε τις 2 νίκες, ενώ πήρε και τη διαφορά από τους Ροδίτες.

Ο Πανιώνιος έχει ρεκόρ 2-11, ενώ ο Κολοσσός 3-10.

Κορυφαίος του αγώνα ήταν ο Νέιτ Γουότσον με 17 πόντους (8/12 δίποντα) και 6 ριμπάουντ, ενώ μεγάλο παιχνίδι έκανε και ο αρχηγός Νίκος Γκίκας με 6 πόντους (3/3 δίποντα), 8 ασίστ, 4 ριμπάουντ και 2 κλεψίματα.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

ΤΑ ΔΕΚΑΛΕΠΤΑ: 22-10, 39-28, 58-44, 73-62.

ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ (Μάρκοβιτς): Γουάτσον 17 (8/12 δίποντα, 6 ριμπάουντ, 2 ασίστ), Λέμον 5, Τόμασον 3 (6 ριμπάουντ, 6 ασίστ), Σταρκς 6, Τσαλμπούρης 4 (5 ριμπάουντ), Λιούις 13 (6 ριμπάουντ), Γόντικας 8, Κρούζερ 10 (6 ριμπάουντ), Νικολαΐδης 1, Γκίκας 6 (4 ριμπάουντ, 8 ασίστ).

ΚΟΛΟΣΣΟΣ (Λυκογιάννης): Γκούντγουιν 6 (4 ριμπάουντ), Μακ 17 (4/9 δίποντα, 1/4 τρίποντα, 8 ριμπάουντ), Νίκολς 18 (4/8 δίποντα, 2/6 τρίποντα, 9 ασίστ), Χρυσικόπουλος, Καράμπελας 2, Κολοβέρος 6, Πετρόπουλος 3 (5 ριμπάουντ), Κουρουπάκης 2, Γκαλβανίνι (5 ριμπάουντ, 5 λάθη), Άκιν 8 (7 ριμπάουντ).

Τα ομαδικά στατιστικά του Πανιωνίου: 19/40 δίποντα, 8/29 τρίποντα, 11/19 βολές, 49 ριμπάουντ (36 αμυντικά – 13 επιθετικά), 23 ασίστ, 4 κλεψίματα, 4 μπλοκ, 12 λάθη, 24 φάουλ.

Τα ομαδικά στατιστικά του Κολοσσού: 18/39 δίποντα, 3/19 τρίποντα, 17/24 βολές, 40 ριμπάουντ (33 αμυντικά – 7 επιθετικά), 17 ασίστ, 6 κλεψίματα, 5 μπλοκ, 10 λάθη, 24 φάουλ.