Πανσερραϊκός – Ολυμπιακός 1-2 τελικό: Ερυθρόλευκο πέρασμα από τις Σέρρες

Να αφήσει πίσω του τον αποκλεισμό στο Champions League θέλει ο Ολυμπιακός κόντρα στον ουραγό της Super League
ΦΩΤΟ ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΑΤΘΑΙΟΣ
Super League
23η αγωνιστική
1 - 2
τελικό
ΦΩΤΟ ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΑΤΘΑΙΟΣ / EUROKINISSI

Ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει εκτός έδρας τον Πανσερραϊκό, για την 23η αγωνιστική της Super League, με στόχο τη νίκη που θα τον φέρει ξανά στην κορυφή της βαθμολογίας, πριν τα παιχνίδια της ΑΕΚ και του ΠΑΟΚ.

17:59 | 01.03.2026
17:58 | 01.03.2026

τα δυο γκολ του Ελ Κααμπί έδωσαν τη νίκη στους Πειραιώτες

17:58 | 01.03.2026

τα δυο γκολ του Ελ Κααμπί έδωσαν τη νίκη στους Πειραιώτες

17:56 | 01.03.2026
ΛΗΞΗ του αγώνα και νίκη για τον Ολυμπιακό με 2-1 στην έδρα του Πανσερραϊκού
17:54 | 01.03.2026
4 λεπτά έξτρα χρονου
17:50 | 01.03.2026
90+1'

Κάθετη από αριστερά και σουτ του Καρέλη εκτός μεγάλης περιοχής, η μπάλα έφυγε ψηλά άουτ

17:46 | 01.03.2026
87'
Κίτρινη κάρτα στον Μπρούνο
17:44 | 01.03.2026
82'
ΓΚΟΛ για τον Πανσερραίκό, 1-2

Ο Μπρουκς από τα δεξιά έκανε το γύρισμα στην "καρδιά" της περιοχής, ο Ντε Μάρκο έκανε το σουτ, με την μπάλα να καταλήγει στα δίχτυα

17:43 | 01.03.2026
81'
Αλλαγή για τον Ολυμπιακό, ο Μπιανκόν στη θέση του Ρέτσου
17:42 | 01.03.2026
79'
Τελευταία αλλαγή για τους γηπεδούχους, Καρέλης στη θέση του Τεϊσέιρα
17:36 | 01.03.2026
75'
Διπλή αλλαγή για τον Ολυμπιακό, Ταρέμι και Γιαζίτσι αντικατέστησαν Μάρτινς και Αντρέ Λουίς.
17:34 | 01.03.2026
ΜΕΤΡΑΕΙ ΤΟ ΓΚΟΛ, 0-2

Σε φάση με γρήγορη μετάβαση , ο Μάρτινς έκανε την ασίστ πάρε-βάλε με το εξωτερικό του δεξιού του ποδιού και ο Ελ Κααμπί σκόραρε για το 15ο γκολ του στο φετινό πρωτάθλημα

17:33 | 01.03.2026

Θα υπάρξει έλεγχος της φάσης για ενδεχόμενο οφσάιντ του σκόρερ

17:27 | 01.03.2026
70'
ΓΚΟΛ για τον Ολυμπιακό, 0-2 με τον Ελ Κααμπί
17:27 | 01.03.2026
64'

Τραγικό σουτ του Αντρέ Λουίζ έξω από τη μεγάλη περιοχή. Η μπάλα "απογειώθηκε"!

17:21 | 01.03.2026
60'
ΓΚΟΛ για τον Ολυμπιακό, 0-1 με τον Ελ Κααμπί

Σέντρα του Ροντινέι, η μπάλα περνάει από όλους και ο Ελ Κααμπί σκοράρει με κεφαλιά

17:15 | 01.03.2026

Αυτή ήταν η 8η και δυσκολότερη επέμβαση του Τιναλίνι στο σημερινό παιχνίδι

17:13 | 01.03.2026
49'

Ο Τιναλίνι έδιωξε με τα πόδια και είπε "όχι" σε γκολ του Τσικίνιο

17:09 | 01.03.2026
49'
Νέα καλή στιγμή για τον Ολυμπιακό

Γύρισμα από τα δεξιά, ο Ελ Κααμπί έκανε το πλασέ, απέκρουσε ο Τιναλίνι

17:08 | 01.03.2026
46'

Γκολ ο Ελ Κααμπί που ακυρώθηκε σωστά για οφσάιντ του σκόρερ

17:08 | 01.03.2026
Ξεκίνησε το δεύτερο ημίχρονο
17:08 | 01.03.2026
Τρεις αλλαγές ο Πανσερραϊκός πριν την έναρξη του δευτέρου σαρανταπενταλέπτου
16:51 | 01.03.2026
Αλλαγές για τον Ολυμπιακό, ο Ροντινέι στη θέση του Κοστινια και ο Σιπιόνι στη θέση του Μουζακίτη
16:51 | 01.03.2026
ΗΜΙΧΡΟΝΟ
16:47 | 01.03.2026
45+3'
Μεγάλη στιγμή για τον Ολυμπιακό

Εκτέλεση κόρνερ του Τσικίνιο, γυριστή κεφαλιά ψαράκι του Κοστίνια στο πρώτο δοκάρι, ο Τοναλίνι έδιωξε

16:47 | 01.03.2026

45+1' άστοχο το σουτ του Τσικίνιο εκτός μεγάλης περιοχής

16:45 | 01.03.2026
4 τα λεπτά του έξτρα χρόνου
16:43 | 01.03.2026
43'

Σέντρα του Μπρούνο από αριστερά, η άμυνα των γηπεδούχων έδιωξε στο πρώτο δοκάρι, προ του Ελ Κααμπί

16:43 | 01.03.2026

0-12 οι τελικές, οι μισές στην εστία για τον Ολυμπιακό

16:41 | 01.03.2026
39'
Αναγκαστική αλλαγή για τον Πανσερραϊκό, Δοϊρανλής στη θέση του τραυματία Μπεν Σαλάμ.
16:38 | 01.03.2026
38'

Συρτό σουτ του Κοστίνια εκτός μεγάλης περιοχής, ο Τινάλι έπεσε και μπλόκαρε

16:30 | 01.03.2026
35'
Καλή στιγμή για τον Ολυμπιακό

Σέντρα του Μπρούνο από αριστερά, πλασέ του Αντρέ Λουίζ μέσα απο τη μικρή περιοχή, η μπάλα έσκασε και πέρασ επάνω από το οριζόντιο δοκάρι

16:22 | 01.03.2026
28'
Νέα μεγάλη στιγμή για τον Ολυμπιακό

Κάθετη του Τσικίνιο μέσα από τη μεγάλη περιοχή, σουτ του Μαρτίνς από θέση δεξιά, ο Τιναλίνι έδιωξε στη γωνία του με τα πόδια

16:18 | 01.03.2026
21'
Μεγάλη στιγμή για τον Ολυμπιακό

Σέντρα του Μαρτινς από αριστερά, κεφαλιά του Τσικίνιο στο πρώτο δοκάρι, ο πορτιέρε των γηπεδούχων έπεσε στη δεξιά του γωνία και έδιωξε

16:15 | 01.03.2026
17'

Ο Αντρέ Λουίζ δοκίμασε ένα σουτ έξω από την περιοχή, αλλά έστειλε την μπάλα ψηλά πάνω από τα δοκάρια

16:07 | 01.03.2026
10'

Ο Ολυμπιακός έχει την κατοχή της μπάλας στο ξεκίνημα του αγώνα και πιέζει τον Πανσερραϊκό για ένα γκολ

16:05 | 01.03.2026
5'

Νέα τελική για τον Ολυμπιακό με σουτ του Ζέλσον, αλλά η μπάλα κατέληξε εύκολα στα χέρια του Τιναλίνι

16:03 | 01.03.2026
4'

Άστοχο σουτ του Νασιμέντο έξω από την περιοχή

16:01 | 01.03.2026
1'
Πρώτη ευκαιρία για τον Ολυμπιακό!

Ο Ελ Κααμπί έκανε το σουτ μέσα από την περιοχή με τον τερματοφύλακα του Πανσερραϊκού να αποκρούει

16:01 | 01.03.2026
Ξεκίνησε το παιχνίδι!
15:57 | 01.03.2026

Όλα έτοιμα για τη σέντρα του αγώνα

15:55 | 01.03.2026

Διαιτητής του αγώνα είναι ο Πολυχρόνης με τον Τζήλο στο VAR

15:54 | 01.03.2026
Στον πάγκο για τις δύο ομάδες:

 

Πανσερραϊκός: Τσομπανίδης, Σακαλίδης, Καρασαλίδης, Λύρατζης, Ρικέλμε, Λιάσος, Μπρουκς, Δοϊρανλής, Μασκανάκης, Παυλής, Σοφιανός, Καρέλης

Ολυμπιακός: Πασχαλάκης, Μπιανκόν, Καλογερόπουλος, Γκαρθία, Ροντινέι, Έσε, Μουζακίτης, Γιαζίτζι, Ταρέμι

15:54 | 01.03.2026
Η ενδεκάδα του Πανσερραϊκού

Τιναλίνι, Γκελασβίλι, Φέλτες, Ντε Μάρκο, Γεωργιάδης, Τσαούσης, Ομεονγκά, Μπεν Σαλάμ, Ριέρα, Ιβάν, Τεϊσέιρα

15:53 | 01.03.2026
Η ενδεκάδα του Ολυμπιακού

Τζολάκης, Κοστίνια, Ρέτσος, Πιρόλα, Μπρούνο, Σιπιόνι, Νασιμέντο, Τσικίνιο, Λουίζ, Μαρτίνς, Ελ Κααμπί

15:53 | 01.03.2026

Στα αγωνιστικά, ο Ολυμπιακός έχει αφήσει εκτός αποστολής για λόγους ξεκούρασης, τον Ντάνιελ Ποντένσε

15:51 | 01.03.2026
Εικόνες από τους οπαδούς του Ολυμπιακού στις Σέρρες!
SUPERLEAGUE 2025-2026 / ΠΑΝΣΕΡΡΑΙΚΟΣ - ΟΣΦΠ (ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΑΤΘΑΙΟΣ / EUROKINISSI)
15:51 | 01.03.2026
SUPERLEAGUE 2025-2026 / ΠΑΝΣΕΡΡΑΙΚΟΣ - ΟΣΦΠ (ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΑΤΘΑΙΟΣ / EUROKINISSI)
15:49 | 01.03.2026

Ο Ολυμπιακός θα ψάξει έτσι το διπλό στις Σέρρες έχοντας και τον κόσμο στο πλευρό του

15:47 | 01.03.2026

Ο Ολυμπιακός βρίσκεται στη 2η θέση της βαθμολογίας με 50 βαθμούς, όντας στο -2 από την ΑΕΚ, ενώ ο Πανσερραϊκός είναι στην τελευταία θέση με μόλις 12 βαθμούς

15:47 | 01.03.2026

Οι Πειραιώτες προέρχονται από τον αποκλεισμό στο Champions League, αλλά έχουν την ευκαιρία να "πιάσουν" ξανά κορυφή στη Super League, με νίκη επί του Πανσερραϊκού

15:46 | 01.03.2026

Μαζί θα παρακολουθήσουμε το Πανσερραϊκός - Ολυμπιακός για την 23η αγωνιστική της Super League

15:46 | 01.03.2026
Καλησπέρα σας από το Newsit.gr
