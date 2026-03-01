Αθλητικά

Πανσερραϊκός – Ολυμπιακός live για την 23η αγωνιστική της Super League

Να αφήσει πίσω του τον αποκλεισμό στο Champions League θέλει ο Ολυμπιακός κόντρα στον ουραγό της Super League
Ο Ελ Κααμπί σε τελική προσπάθεια κόντρα στον Πανσερραϊκό (ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΑΤΘΑΙΟΣ
Super League
23η αγωνιστική
0 - 0
Ο Ελ Κααμπί σε τελική προσπάθεια κόντρα στον Πανσερραϊκό (ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΑΤΘΑΙΟΣ / EUROKINISSI)

Ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει εκτός έδρας τον Πανσερραϊκό, για την 23η αγωνιστική της Super League, με στόχο τη νίκη που θα τον φέρει ξανά στην κορυφή της βαθμολογίας, πριν τα παιχνίδια της ΑΕΚ και του ΠΑΟΚ.

16:22 | 01.03.2026
28'
Νέα μεγάλη στιγμή για τον Ολυμπιακό

Κάθετη του Τσικίνιο μέσα από τη μεγάλη περιοχή, σουτ του Μαρτίνς από θέση δεξιά, ο Τιναλίνι έδιωξε στη γωνία του με τα πόδια

16:18 | 01.03.2026
21'
Μεγάλη στιγμή για τον Ολυμπιακό

Σέντρα του Μαρτινς από αριστερά, κεφαλιά του Τσικίνιο στο πρώτο δοκάρι, ο πορτιέρε των γηπεδούχων έπεσε στη δεξιά του γωνία και έδιωξε

16:15 | 01.03.2026
17'

Ο Αντρέ Λουίζ δοκίμασε ένα σουτ έξω από την περιοχή, αλλά έστειλε την μπάλα ψηλά πάνω από τα δοκάρια

16:07 | 01.03.2026
10'

Ο Ολυμπιακός έχει την κατοχή της μπάλας στο ξεκίνημα του αγώνα και πιέζει τον Πανσερραϊκό για ένα γκολ

16:05 | 01.03.2026
5'

Νέα τελική για τον Ολυμπιακό με σουτ του Ζέλσον, αλλά η μπάλα κατέληξε εύκολα στα χέρια του Τιναλίνι

16:03 | 01.03.2026
4'

Άστοχο σουτ του Νασιμέντο έξω από την περιοχή

16:01 | 01.03.2026
1'
Πρώτη ευκαιρία για τον Ολυμπιακό!

Ο Ελ Κααμπί έκανε το σουτ μέσα από την περιοχή με τον τερματοφύλακα του Πανσερραϊκού να αποκρούει

16:01 | 01.03.2026
Ξεκίνησε το παιχνίδι!
15:57 | 01.03.2026

Όλα έτοιμα για τη σέντρα του αγώνα

15:55 | 01.03.2026

Διαιτητής του αγώνα είναι ο Πολυχρόνης με τον Τζήλο στο VAR

15:54 | 01.03.2026
Στον πάγκο για τις δύο ομάδες:

 

Πανσερραϊκός: Τσομπανίδης, Σακαλίδης, Καρασαλίδης, Λύρατζης, Ρικέλμε, Λιάσος, Μπρουκς, Δοϊρανλής, Μασκανάκης, Παυλής, Σοφιανός, Καρέλης

Ολυμπιακός: Πασχαλάκης, Μπιανκόν, Καλογερόπουλος, Γκαρθία, Ροντινέι, Έσε, Μουζακίτης, Γιαζίτζι, Ταρέμι

15:54 | 01.03.2026
Η ενδεκάδα του Πανσερραϊκού

Τιναλίνι, Γκελασβίλι, Φέλτες, Ντε Μάρκο, Γεωργιάδης, Τσαούσης, Ομεονγκά, Μπεν Σαλάμ, Ριέρα, Ιβάν, Τεϊσέιρα

15:53 | 01.03.2026
Η ενδεκάδα του Ολυμπιακού

Τζολάκης, Κοστίνια, Ρέτσος, Πιρόλα, Μπρούνο, Σιπιόνι, Νασιμέντο, Τσικίνιο, Λουίζ, Μαρτίνς, Ελ Κααμπί

15:53 | 01.03.2026

Στα αγωνιστικά, ο Ολυμπιακός έχει αφήσει εκτός αποστολής για λόγους ξεκούρασης, τον Ντάνιελ Ποντένσε

15:51 | 01.03.2026
Εικόνες από τους οπαδούς του Ολυμπιακού στις Σέρρες!
SUPERLEAGUE 2025-2026 / ΠΑΝΣΕΡΡΑΙΚΟΣ - ΟΣΦΠ (ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΑΤΘΑΙΟΣ / EUROKINISSI)
15:51 | 01.03.2026
SUPERLEAGUE 2025-2026 / ΠΑΝΣΕΡΡΑΙΚΟΣ - ΟΣΦΠ (ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΑΤΘΑΙΟΣ / EUROKINISSI)
15:49 | 01.03.2026

Ο Ολυμπιακός θα ψάξει έτσι το διπλό στις Σέρρες έχοντας και τον κόσμο στο πλευρό του

15:47 | 01.03.2026

Ο Ολυμπιακός βρίσκεται στη 2η θέση της βαθμολογίας με 50 βαθμούς, όντας στο -2 από την ΑΕΚ, ενώ ο Πανσερραϊκός είναι στην τελευταία θέση με μόλις 12 βαθμούς

15:47 | 01.03.2026

Οι Πειραιώτες προέρχονται από τον αποκλεισμό στο Champions League, αλλά έχουν την ευκαιρία να "πιάσουν" ξανά κορυφή στη Super League, με νίκη επί του Πανσερραϊκού

15:46 | 01.03.2026

Μαζί θα παρακολουθήσουμε το Πανσερραϊκός - Ολυμπιακός για την 23η αγωνιστική της Super League

15:46 | 01.03.2026
Καλησπέρα σας από το Newsit.gr
