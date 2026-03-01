Πανσερραϊκός – Ολυμπιακός live για την 23η αγωνιστική της Super League

Ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει εκτός έδρας τον Πανσερραϊκό, για την 23η αγωνιστική της Super League, με στόχο τη νίκη που θα τον φέρει ξανά στην κορυφή της βαθμολογίας, πριν τα παιχνίδια της ΑΕΚ και του ΠΑΟΚ.
Κάθετη του Τσικίνιο μέσα από τη μεγάλη περιοχή, σουτ του Μαρτίνς από θέση δεξιά, ο Τιναλίνι έδιωξε στη γωνία του με τα πόδια
Σέντρα του Μαρτινς από αριστερά, κεφαλιά του Τσικίνιο στο πρώτο δοκάρι, ο πορτιέρε των γηπεδούχων έπεσε στη δεξιά του γωνία και έδιωξε
Ο Αντρέ Λουίζ δοκίμασε ένα σουτ έξω από την περιοχή, αλλά έστειλε την μπάλα ψηλά πάνω από τα δοκάρια
Ο Ολυμπιακός έχει την κατοχή της μπάλας στο ξεκίνημα του αγώνα και πιέζει τον Πανσερραϊκό για ένα γκολ
Νέα τελική για τον Ολυμπιακό με σουτ του Ζέλσον, αλλά η μπάλα κατέληξε εύκολα στα χέρια του Τιναλίνι
Άστοχο σουτ του Νασιμέντο έξω από την περιοχή
Ο Ελ Κααμπί έκανε το σουτ μέσα από την περιοχή με τον τερματοφύλακα του Πανσερραϊκού να αποκρούει
Όλα έτοιμα για τη σέντρα του αγώνα
Διαιτητής του αγώνα είναι ο Πολυχρόνης με τον Τζήλο στο VAR
Πανσερραϊκός: Τσομπανίδης, Σακαλίδης, Καρασαλίδης, Λύρατζης, Ρικέλμε, Λιάσος, Μπρουκς, Δοϊρανλής, Μασκανάκης, Παυλής, Σοφιανός, Καρέλης
Ολυμπιακός: Πασχαλάκης, Μπιανκόν, Καλογερόπουλος, Γκαρθία, Ροντινέι, Έσε, Μουζακίτης, Γιαζίτζι, Ταρέμι
Τιναλίνι, Γκελασβίλι, Φέλτες, Ντε Μάρκο, Γεωργιάδης, Τσαούσης, Ομεονγκά, Μπεν Σαλάμ, Ριέρα, Ιβάν, Τεϊσέιρα
Τζολάκης, Κοστίνια, Ρέτσος, Πιρόλα, Μπρούνο, Σιπιόνι, Νασιμέντο, Τσικίνιο, Λουίζ, Μαρτίνς, Ελ Κααμπί
Στα αγωνιστικά, ο Ολυμπιακός έχει αφήσει εκτός αποστολής για λόγους ξεκούρασης, τον Ντάνιελ Ποντένσε
Ο Ολυμπιακός θα ψάξει έτσι το διπλό στις Σέρρες έχοντας και τον κόσμο στο πλευρό του
Ο Ολυμπιακός βρίσκεται στη 2η θέση της βαθμολογίας με 50 βαθμούς, όντας στο -2 από την ΑΕΚ, ενώ ο Πανσερραϊκός είναι στην τελευταία θέση με μόλις 12 βαθμούς
Οι Πειραιώτες προέρχονται από τον αποκλεισμό στο Champions League, αλλά έχουν την ευκαιρία να "πιάσουν" ξανά κορυφή στη Super League, με νίκη επί του Πανσερραϊκού
Μαζί θα παρακολουθήσουμε το Πανσερραϊκός - Ολυμπιακός για την 23η αγωνιστική της Super League