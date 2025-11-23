Πανσερραϊκός – Παναθηναϊκός: Πάρτι από 3.000 πράσινους οπαδούς στις Σέρρες

Ο κόσμος του Παναθηναϊκού έδωσε βροντερό “παρών” στο παιχνίδι με τον Πανσερραϊκό, “πρασινίζοντας” το δημοτικό στάδιο των Σερρών.

Η ΠΑΕ Παναθηναϊκός πήρε 2.000 εισιτήρια για τον κόσμο της για τον αγώνα με τον Πανσερραϊκό, μόνο που τελικά στο γήπεδο των Σερρών βρέθηκαν περισσότεροι από 3.000 οπαδοί του τριφυλλιού, οι οποίοι δημιούργησαν εντυπωσιακή ατμόσφαιρα.

Η ομάδα του Ράφα Μπενίτεθ είχε τον 12ο παίκτη στο πλευρό της στον δύσκολο εκτός έδρας αγώνα με τον Πανσερραϊκό.

Η έλευση του Ισπανού τεχνικού έχει αναθερμάνει τις σχέσεις του κόσμου με την ομάδα, με τους πράσινους οπαδούς να βρίσκονται στο πλευρό του Παναθηναϊκού σε κάθε παιχνίδι.